C’est prouvé : les hommes vieillissent plus rapidement que les femmes !

L'ESSENTIEL En Finlande, les femmes vivent en moyenne cinq ans de plus que les hommes.

Cet écart entre les sexes était le plus important dans les années 1970.

"La baisse de la prévalence du tabagisme chez les hommes pourrait expliquer la réduction des différences en matière d'espérance de vie entre les sexes", selon les auteurs.

"Les horloges épigénétiques sont des marqueurs du vieillissement biologique qui permettent de prédire la durée de vie", ont indiqué des scientifiques des universités de Jyväskylä et d'Helsinki en Finlande. Dans une étude, publiée dans la revue The Journals of Gerontology Series A, ils ont tenté de déterminer s'il existait des différences en matière de vieillissement biologique entre les hommes et les femmes et si ces disparités entre les sexes peuvent être expliquées par des facteurs liés au mode de vie.

2.391 paires de jumeaux ont été recrutés pour prédire leur âge biologique

Pour les besoins des travaux, l’équipe a recruté 1.477 jumeaux âgés de 21 à 42 ans, 763 jumeaux plus âgés, c’est-à-dire ayant entre 50 et 76 ans, et 151 paires complètes de jumeaux de sexe opposé qui avaient entre 21 et 30 ans. Tous les participants habitaient en Finlande. Les facteurs liés au mode de vie, tels que l'éducation, l'indice de masse corporelle, le tabagisme, la consommation d'alcool et l'activité physique, ont été évalués à l'aide d’un questionnaire. "La méthylation de l'ADN dans le sang a été utilisée pour calculer l'accélération de l'âge épigénétique", ont précisé les chercheurs.

Le vieillissement biologique est quatre fois plus rapide chez les hommes après 50 ans

D’après les résultats, les hommes étaient biologiquement plus âgés que les femmes nées la même année. "La différence est considérablement plus importante chez les participants plus âgés", a spécifié Anna Kankaanpää, auteure de l’étude, dans un communiqué. Entre 50 et 76 ans, les hommes avaient un âge supérieur de 4,3 ans que celui des femmes. Selon les auteurs, les hommes vieillissent plus vite que les femmes, car ils ont "des habitudes de vie plus malsaines". Le tabagisme était plus fréquent chez les hommes plus âgés. En outre, leur indice de masse corporelle était plus élevé.

Âge biologique : des facteurs génétiques pourraient être responsables des différences

"Nous avons observé une différence entre les sexes dans le rythme du vieillissement, qui ne s'explique pas par des facteurs liés au mode de vie", a signalé Anna Kankaanpää. "Une différence similaire a également été constaté parmi les paires de jumeaux de sexe opposé. Un homme d’une fratrie était biologiquement plus âgé d'environ un an que sa jumelle. Ces jumeaux ont grandi dans le même environnement et partagent la moitié de leurs gènes. Cette disparité peut s'expliquer, par exemple, par les différences en matière de facteurs génétiques et par les effets bénéfiques de l'hormone sexuelle féminine, l'œstrogène, sur la santé", a-t-elle ajouté.