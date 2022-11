Comment reprendre une routine après les vacances ?

L'ESSENTIEL Pour les enfants anxieux ou en manque de liberté, la fin des vacances peut être plus difficile à gérer que pour les autres.

Il est important de préserver une certaine routine pendant les congés et de préparer l'enfant au retour à l'école quelques jours avant la rentrée.

Si les vacances sont l'occasion de dormir plus, ou de passer plus de temps en famille, le retour à l'école peut être parfois difficile à vivre pour certains enfants anxieux ou en manque de liberté. Pour les aider n'hésitez pas à anticiper.

Comment les aider à reprendre le rythme de l'école ?

Même si les vacances sont l'occasion de profiter et de se détendre, n'hésitez pas à garder quelques étapes de votre routine habituelle pour éviter le changement brusque à la rentrée. Pour cela vous pouvez par exemple conserver la routine du coucher, les horaires des repas ou du bain pour que votre enfant garde un certain rythme.

Commencer à s'organiser quelques jours avant la fin des vacances

Pour l'aider à faire une transition plus douce, vous pouvez par exemple commencer à faire des changements dans l'organisation de vos journées quelques jours avant la fin des vacances en invitant votre enfant à se lever et donc se coucher plus tôt, ou à préparer ses affaires pour le lendemain.

Prenez aussi le temps de parler avec lui de sa rentrée et de l'école pour l'aider à se projeter dans les événements à venir. Vous pouvez aussi lui proposer un planning avec des dessins qui représentent la routine du matin pour l'aider à savoir ce qu'il doit faire : déjeuner, s'habiller, se brosser les dents...

Enfin, quand il aura repris, n'hésitez pas à prolonger certaines activités des vacances comme faire une sortie au parc ou un jeu ensemble pour l'aider à retrouver son quotidien progressivement.

En savoir plus : "Ma journée à l'école maternelle - Dès 2 ans" de Anne-Sophie Bost