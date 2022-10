Quelles sont les limites au cododo ?

L'ESSENTIEL Le cododo consiste à faire dormir le bébé dans la même chambre que les parents, dans un lit séparé ou en partageant le même lit.

L'OMS préconise aux parents de garder l'enfant dans la même chambre mais dans un lit séparé jusqu'à l'âge de 6 mois, afin de réduire le risque de mort subite du nourrisson.

Il est déconseillé de faire dormir le bébé dans le même lit que les parents, car pendant le sommeil profond, il y a un risque d'écraser et/ou d'étouffer l'enfant.

Le cododo consiste à faire dormir le bébé soit dans la même chambre que ses parents, soit dans le même lit avec au moins un de ses parents. Si des études ont été publiées sur le sujet, il n'existe pas à l'heure actuelle de consensus pour l'encourager ou pas.

Dormir avec le nourrisson : que disent les études sur le cododo ?

Si la plupart des études font l'objet de débat c'est surtout pour leurs méthodes qui regroupent les différents types de partage de lit sans distinction, ne pouvant pas analyser les facteurs de risque associés au risque de mort subite du nourrisson comme le tabagisme ou la consommation de médicaments par les parents.

Le débat se concentre donc sur le partage de lit qui pourrait être un facteur de risque pour la mort subite du nourrisson, sans son réel consensus à ce jour.

Cododo : quelles sont les règles de sécurité à respecter ?

Si vous choisissez de dormir dans le même lit que votre bébé, assurez-vous de ne pas le faire si vous êtes fumeur, très fatigué ou que vous consommez de l'alcool ou des médicaments. Il faut aussi faire attention si vous êtes en obésité, et bien s'assurer que l'espace de l'enfant soit sécurisé pour que le bébé ne tombe pas ni se retrouve coincé.

N'oubliez pas non plus de toujours avertir l'autre parent afin qu'il soit plus vigilant, et assurez-vous que votre bébé n'a pas trop chaud, en prenant en compte votre chaleur corporelle. En cas de doute, parlez-en avec votre pédiatre ou votre médecin traitant.

En savoir plus : "Le cododo : Pourquoi ? Comment ?" de Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau.