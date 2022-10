Comment aider votre bébé à différencier le jour et la nuit ?

L'ESSENTIEL Un nouveau-né dort en moyenne 14 à 18 heures par 24 heures.

Les premiers mois, sa période d'éveil est souvent plus longue en fin de journée, soit entre 17 et 22 heures.

Privilégier le calme et la basse lumière la nuit l'aide à comprendre la différence avec le jour.

Si vous trouvez que votre bébé dort plus le jour, c'est tout à fait normal. Cependant vous pouvez l'aider à faire la différence entre le jour et la nuit dès sa naissance.

Comment l'aider à différencier le jour et la nuit ?

Le sommeil du bébé est une préoccupation importante de tous les parents. Dès la naissance, certains constatent que leur bébé dort beaucoup plus le jour que la nuit. C'est normal puisque ce n'est qu'à partir de l'âge de 3 mois qu'il distingue la différence et qu'il est capable de réguler un peu plus ses demandes de biberon ou de tétée.

Pour l'aider, dès sa naissance vous pouvez adapter la façon dont vous interagissez avec lui entre la nuit et le jour. Quand il fait nuit, n'hésitez pas à baisser la luminosité en lui parlant calmement et très délicatement. Montrez-lui qu'il s'agit d'une période calme de repos.

En revanche la journée, n'hésitez pas à le stimuler en le sortant promener, en laissant les rideaux ouverts pendant les siestes et en faisant un peu de bruit autour de lui dans les gestes du quotidien que vous effectuez. Vous pouvez aussi le faire dormir dans un autre lit que son lit habituel de la nuit, par exemple dans un lit portatif ou un berceau.

Quand le bébé fait-il ses nuits ?

« Faire ses nuits » pour un bébé signifie rester environ 6 heures d'affilée sans boire, de préférence la nuit. Si chaque nouveau-né apprend à son rythme, c'est en moyenne après 2 mois qu'il est capable de dormir plusieurs heures de suite. À 10 mois on considère que 90 % des bébés en sont capables.

En savoir plus : "Mon Bébé fait ses nuits dès l'âge de 7 semaines : 5 étapes pour établir une routine, réguler le sommeil de votre bébé et le faire dormir sans larmes" de Sabrina E.Bouker.