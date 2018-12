Des résidus de détergent trouvés dans des briques de lait

Soyez prudent si vous devez acheter du lait. La coopérative de lait Sodiaal a rappelé des lots après la découverte de briques de lait contaminées aux produits ménagers. Des traces de détergent ont été découvertes dans des briques de lait demi-écrémé.

La réclamation d’un consommateur, dont le lait était de couleur brune, a alerté le groupe sur la présence de briques contaminées parmi les lots vendus. Pour l’heure, aucun signalement de personne malade n’a été reçu par l’entreprise. Le lait aurait été vendu à des distributeurs spécialisés dans la restauration et à des magasins du groupe Système U.

Un lot rappelé et retiré des rayons

Dimanche 23 décembre, la coopérative Sodiaal a annoncé le rappel et le retrait d’un lot contaminé par des produits ménagers de la marque "J’aime le lait d’ici" : il porte le numéro 18312, se périme le 8 mars 2019, a été produit entre 8h40 et 11h54 et porte l’agrément sanitaire FR 44-025-001. Mais elle n’a pas communiqué sur le lieu où ont été produites ces briques, ni sur la nature des détergents retrouvés dans le lait.

"Cet incident est lié à une erreur humaine" et "s’est produit sur une très courte durée, environ deux minutes dans la ligne de production", précise le groupe français à l’AFP. La marque "J’aime le lait d’ici" est la propriété de l’entreprise Orlait, dont l’actionnaire principal est Candia, filiale du groupe Sodiaal. Des analyses sont toujours en cours.

Il y a un peu plus d’un an, le groupe Lactalis avait dû rappeler l’ensemble de sa production de lait infantile après la découverte de lots contaminés à la salmonelle. 38 nourrissons avaient été intoxiqués.