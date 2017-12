620 lots retirés du marché

Laits contaminés par des salmonelles : la liste des lots concernés s’allonge

Des laits infantiles ont été contaminés par des salmonelles suite aux défaillances d’un site de production en Mayenne. C’est désormais 620 lots qui sont concernés.

La semaine dernière, les autorités sanitaires alertaient sur la contamination possible à la salmonelle de laits « premier âge », suite à un problème sur un site de production de Lactalis à Craon, en Mayenne. La liste des produits concernés s’est singulièrement allongée : c’est désormais plus de 620 lots qui sont considérés comme impropres à la consommation, dont des laits deuxième et troisième âge. La liste mise à jour vient d’être diffusée par la Direction générale de la consommation (DGCCRF) et peut être consultée à cette adresse.

Produits de substitution

D'après la société, citée par Le Monde, le problème résulte sans doute d'une tour de séchage infectée pendant une semaine en mai dernier, sur le site de production. Tous les lots mentionnés ne sont pas nécessairement contaminés, mais ils sont susceptibles de l’être. Ils peuvent être remplacés par des laits de substitution dont la liste a été établie par la Société française de pédiatrie (SFP), disponible sur le site du ministère de la Santé. Les laits concernés étant souvent sans huile de palme, la SFP en profite pour rappeler que la substance ne présente « aucun danger pour l’enfant », et qu’il est bien sûr tout à fait possible de substituer par un lait non biologique.

Elle propose par ailleurs une solution de stérilisation maison, en cas d’impossibilité ou de délai pour se procurer un produit de substitution. Il convient alors de faire bouillir le lait dans une casserole pendant deux minutes avant de le donner à son enfant (une fois refroidi, bien sûr). Ce procédé permet de détruire la majorité des salmonelles éventuellement présentes dans le lait : comme la plupart des bactéries, elles sont très sensibles à la chaleur.

25 enfants pris en charge

Deux numéros ont été mis en place pour répondre aux interrogations des parents : le 0800 636 636, par le ministère de la Santé, est accessible tous les jours de 9 à 19 heures. Lactalis Nutrition Santé a également mis à jour sa propre permanence téléphonique au 0800 120 120, qui sera ouverte aujourd’hui dimanche 10 décembre jusqu’à 23 heures exceptionnellement, puis de 9 à 20 heures à partir de lundi. Les pharmacies de garde peuvent aussi être contactées pour identifier et se procurer un lait de substitution.

À ce jour, 25 enfants ont présenté des symptômes d’une toxi-infection à la salmonelle après avoir consommé les laits incriminés. Tous ont été pris en charge et sont en bonne santé. En cas d’infection, les symptômes apparaissent dans les trois jours. Ils provoquent un tableau de gastro-entérite, avec nausées et vomissements, des diarrhées qui peuvent être sanglantes et souvent l’apparition de fièvre. Il convient alors de consulter son médecin traitant ou son pédiatre.