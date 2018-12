Obésité : les légumes à feuilles vertes protègent de la maladie du foie gras

En France, des milliers de personnes souffrent de stéatose hépatite non-alcoolique (NASH), et ce parfois sans le savoir. Généralement appelée "maladie du foie gras", cette pathologie frappe particulièrement les personnes en surpoids ou obèses. Le foie n’arrive plus à transformer la graisse, et d’abord silencieuse, la maladie peut ensuite créer des lésions hépatiques graves. En cause? Notre mode de vie occidental, composé de trop de sodas, de produits transformés et d’aliments gras. Aujourd’hui, il n’existe pas encore de traitement. Des chercheurs suédois ont publié une étude dans la revue Proceedings, dans laquelle ils expliquent qu’un composé présent dans les légumes à feuilles vertes pourrait protéger le foie et éviter la maladie.

Les nitrates inorganiques protègent le foie

La maladie du foie gras peut provoquer par la suite une cirrhose ou un cancer du foie. Un composé présent naturellement dans les légumes à feuilles vertes peut permettre de réduire l’accumulation de gras dans l’organe. Il s’agit du nitrate inorganique. En effet, les chercheurs ont divisé des souris en trois groupes. Chaque groupe avait un régime alimentaire différent: normal, riche en matières grasses et avec des nitrates inorganiques en supplément.

Sans surprise, le groupe de souris ayant eu une alimentation uniquement riche en matières grasses a pris du poids. Son taux de sucre dans le sang a aussi augmenté. Des conséquences qui étaient de moindre ampleur chez les souris ayant ingéré des nitrates inorganiques en complément. "Lorsque nous avons ajouté du nitrate dans l’alimentation des souris nourries avec un régime riche en graisses et en sucre, nous avons constaté une proportion significativement plus faible de graisses dans le foie", détaille Mattias Carlström, auteur principal de l’étude.

D’autres bienfaits pour les légumes à feuilles vertes

Les chercheurs ont aussi constaté que les rongeurs avaient une pression artérielle inférieure. Ils estiment aussi que les légumes à feuilles vertes comme le céleri, les épinards et la roquette, peuvent protéger contre certaines maladies métaboliques, tel que le diabète de type 2. La communauté médicale salue les bienfaits des légumes à feuilles vertes sans connaître réellement ce qui les rend si sains. "Personne ne s’est encore concentré sur les nitrates, ce qui est la clé selon nous", poursuit Mattias Carlström. Prochaine étape: réaliser de nouvelle études afin de confirmer que les nitrates sont essentiels pour la santé du foie. En attendant, améliorer son hygiène de vie est un excellent premier pas pour protéger son foie, en faisant du sport et en mangeant équilibré.