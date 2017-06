15 000 dollar par an

Revers de cette inquiétante épidémie : tous ces patients représentent un marché florissant pour les laboratoires déjà positionnés en hépatologie ou qui s’y sont lancés. Les premières opérations autour de la NASH auraient débuté en 2015, révèle l’AFP. En 2016, l’Américain Allergan a racheté Tobira, biotech californienne, pour 1,7 milliard de dollars. Le laboratoire s’est aussi associé au Suisse Novartis pour mener des recherches et des essais communs. Giles, Intercept, et le Français Genfit sont aussi dans la course.

A terme, les prix des traitements de la NASH pourraient atteindre 13 à 15 000 dollars par patient et par an aux Etats-Unis et deux fois moins en Europe, a confié Jean-François Mouney, PDG de Genfit, à l’AFP.