Une application pour smartphone prédit les taux de concentration de pollen dans votre ville

Avec le beau temps, les pics de pollen augmentent de plus belle en France. À Toulouse, la startup WeatherForce a lancé l'application pour smartphone Météo Pollen. Comme son nom l'indique, ce nouvel outil permet de connaître les prévisions de pollen dans sa commune pour les prochains jours. Un moyen efficace, pour les personnes sensibles ou allergiques au pollen, de se protéger.

Le principe de Météo Pollen est on ne peut plus simple : une fois téléchargée sur le smartphone, elle indique aux citadins le taux de concentration de pollen dans l'air de leur lieu d'habitat. "Contrairement aux applications existantes, elle annonce les quantités de pollen prévues dans chaque ville, sur la journée en cours et les deux jours suivants", précisent les fondateurs.

Dix fois plus d'allergies qu'en 1970

Les prévisions concernent les pollens des graminées, bouleau et olivier. Conçue en partenariat avec le Centre Européen de Météorologie, elle fournit également la carte de Météo France, ainsi que des informations sur la pollution de l'air et des conseils pour limiter les effets de l'allergie. Lancée le 15 mars, l'application aurait, d'après les fondateurs de WeatherForce, généré plus de 500 téléchargements.

Il faut dire que l'arrivée des beaux jours ne fait pas que des heureux : 30% des Français souffrent d'allergie et redoutent le soleil à cause des concentrations importantes de pollens qu'il génère. Selon les experts, ce taux d'intolérance est 10 fois plus important qu'en 1970.

Les gestes simples pour se protéger au quotidien

Si vous êtes allergique aux pollens, quelques précautions peuvent vous aider. Mieux vaut éviter les balades en forêt, champ ou pré lorsque le risque allergique est élevé. Si vous roulez en voiture, il faut fermer les fenêtres.

Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique recommande également de "se rincer les cheveux le soir (sinon les pollens se déposent sur la taie d'oreiller et entretiennent l'irritation), de favoriser l’ouverture des fenêtres avant le lever et après le coucher du soleil (les pollens sont plus présents la journée, ndlr), d'éviter de faire sécher le linge à l’extérieur, de bien suivre son traitement et consulter son médecin en cas de symptômes...".