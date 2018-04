Allergies aux pollens : la moitié de la France est en alerte rouge

Ecoulements nasaux, crise d'éternuements, yeux larmoyants, picotements dans la bouche, conjonctivite... Les allergies aux pollens font leur grand retour avec l'arrivée des beaux jours. Le pays est en alerte rouge prévient le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) dans son dernier bulletin vigilance: "La France est coupée en deux avec les pollens de bouleaux qui envahissent le Nord et les pollens de platanes qui gagneront du terrain au Sud, observe le réseau. Le risque d’allergie sera très élevé ces prochains jours pour les pollens de bouleaux au nord d’une ligne Bordeaux-Lyon et dans les Alpes".

Au Nord et au centre, les pollens de bouleaux sont en effet très présents, au Sud les pollens de platanes. Partout en France, le risque d’allergie est au niveau élevé pour les pollens de frêne. Les pollens de charme pourraient eux aussi atteindre ce niveau dans quelques jours. Dans le Sud-ouest, le risque est moyen concernant les pollens de graminées, même s'ils sont toujours présents. La hausse des températures annoncée dès le 17 avril, va renforcer la pollinisation.

Qu’est-ce que l’allergie au pollen de bouleau ?

L’allergie au pollen de bouleau est fréquente et il n’est pas nécessaire d’en avoir un dans votre jardin : les bouleaux des 30 kilomètres alentour dispersent ce pollen qui provoquent les symptômes d’allergie. Comme pour l’allergie au pollen d’autres arbres, cette allergie saisonnière se manifeste au printemps, désormais au mois d’avril. D’autres arbres comme le hêtre, le chêne, l’érable et le peuplier causent également des allergies respiratoires saisonnières au printemps. Les composants du pollen de l’aulne sont très semblables à proches de ceux du bouleau et, lorsqu’on est allergique au bouleau, on l’est généralement également pour le pollen de l’aulne.

D'où proviennent les allergies aux pollens ?

Mais qu’est-ce qui est à l’origine des allergies aux pollens ? Des chercheurs autrichiens expliquaient ce phénomène dans le Journal of Biological Chemistry en 2014. Ces derniers avaient recréé l’allergène présent dans le pollen de bouleau en laboratoire : la protéine Bet v 1 (Betula verrucosa). Elle rend le système immunitaire hypersensible et entraîne la formation d’anticorps pathogènes chez 95% des personnes allergiques. Les chercheurs ont découvert que ce sont les "poches" moléculaires de la protéine Bet v 1 qui déterminent si oui ou non le pollen sera allergène.

Plus précisément, la Bet v 1 peut se lier fermement au fer grâce aux poches moléculaires. Si ces poches restent vides, le pollen se transforme en allergène car il manipule les cellules immunitaires Th3 pour les faire réagir. Les scientifique notent chez les personnes allergiques, un déséquilibre entre les cellules Th3 – qui défendent le corps des allergies et parasites – et les cellules Th1 – qui réagissent aux infections bactériennes.

Comment savoir si vous êtes allergique aux pollens ?

L’allergie polinique apparaît rarement avant trois ans, mais peut se manifester à tout moment de la vie. En France, 15 à 20 % des personnes âgées de 15 à 70 ans sont affectées. On observe notamment un pic des déclenchements d'allergies après la puberté. Le plus souvent, la personne qui souffre d’une rhinite allergique se plaint de congestion nasale pouvant conduire à une obstruction nasale ("nez bouché") et à une irritation du nez : "nez qui coule", d’éternuements, de "nez qui pique" ou "qui gratte". La congestion nasale peut s’accompagner d’éternuements, de toux et d’une irritation des yeux ("conjonctivite allergique") avec des yeux rouges et qui pleurent.

Le retentissement de la rhinite allergique peut être à l’origine de troubles du sommeil avec fatigue et irritation. Les personnes atteintes de rhinite allergique ont souvent des antécédents familiaux d’allergie.

Elles déclarent spontanément que leurs problèmes s’aggravent à certaines périodes de l’année ou lorsqu’elles sont exposées à des allergènes spécifiques.

Les gestes simples

Quels gestes adopter ? "Se rincer les cheveux le soir, favoriser l’ouverture des fenêtres avant le lever et après le coucher du soleil, éviter de faire sécher le linge à l’extérieur, rouler en voiture avec les fenêtres fermées, bien suivre son traitement et consulter son médecin en cas de symptômes...", rappelle le RNSA.