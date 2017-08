350 000 euros de dommages

Guérande : le SAMU raccroche au nez d’une victime d’AVC

Alors que la femme présentait tous les symptômes d’un accident vasculaire cérébral, le médecin régulateur a cru qu’elle était alcoolisée ou dépressive.

Allez vous coucher, « ça ira mieux demain ». C’est en substance la réponse adressée par le médecin régulateur du SAMU 44 à une habitante de Guérande (Loire-Atlantique), qui appelait alors qu’elle était en plein accident vasculaire cérébral (AVC).

Une décision lourde de conséquences : la femme est vivante, mais est lourdement handicapée. L’erreur du régulateur et la responsabilité du CHU de Nantes ont été reconnues par le tribunal administratif de Nantes, qui a condamné l’établissement à dédommager la patiente à hauteur de 350 000 euros.

Ivre ou déprimée

L’histoire remonte au 4 octobre 2010. Vers 22h, Valérie Roux, alors âgée de 41 ans, appelle la SAMU et s’inquiète de fourmillements et de difficultés d’élocution. Elle est infirmière depuis une vingtaine d’années, et appelle en connaissance de cause.

Mais le médecin qui lui répond ne semble pas prendre ses symptômes au sérieux, évoquant un « état d’ivresse » ou « une dépression ». Après lui avoir conseillé d’aller se coucher, il lui raccroche même au nez.

La femme a alors dû ramper jusqu’au paillasson de ses voisins de palier. Ne pouvant pas frapper, elle finit par cogner contre la porte… avec sa tête. « Ces traumatismes crâniens répétés ont pu jouer un rôle délétère sur l’évolution de l’AVC », avaient signalé les experts médicaux mandatés pour l’affaire judiciaire.