Une dénutrition sévère des mères pendant la grossesse avait déjà été associée à des troubles du spectre schizophrénique (TSS). Il semblerait que cette association se vérifie aussi lorsque la prise de poids n’est pas suffisante, et pas uniquement en cas de carence sévère.

Des chercheurs de la Karolinska Institut et de Stockholm (Suède) ont en effet observé que les personnes souffrant de ces pathologies mentales étaient plus susceptibles d’avoir une mère dont la prise de poids était insuffisante.

« Un gain de poids ne correspondant pas aux directives de l’Institut de médecine pourrait avoir des effets néfastes sur le développement neurologique », expliquent les chercheurs dans l’étude, publiée dans le JAMA Psychiatry. La limite étant une prise de 8 kg entre la première visite de grossesse et l’accouchement, pour des femmes dont l’indice de masse corporelle (IMC) est normal.

Des facteurs confondants

Pour arriver à cette conclusion, ils ont épluché les données des registres de santé suédois, portant sur plus de 500 000 personnes (dont 51 % d’hommes) nées entre 1982 et 1989, et suivies de l’âge de 13 ans jusqu’en 2011. Parmi eux, presque 3 000 étaient atteints de TSS. Dans cette population, 6,32 % avaient une mère qui avait pris de moins de 8 kg, contre seulement 4,5 % dans le reste de la population.

Les auteurs suggèrent cependant que la malnutrition pourrait être un facteur parmi d’autres. Ils ajoutent également que, parmi les femmes ne grossissant pas, certaines pathologies pourraient expliquer cette faible prise de poids, et interférer avec ces résultats.