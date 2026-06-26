Statines : l’étude qui rassure sur les effets secondaires sur les muscles

Les statines font débat. Ces médicaments sont prescrits pour réduire le risque de maladie cardiovasculaire, notamment l’accident vasculaire cérébral (AVC) et l’infarctus. Mais ils peuvent entraîner des effets secondaires, plus importants que leurs bénéfices, dont des symptômes musculaires. Pour évaluer le risque réel, des chercheurs de l’université d’Oxford, au Royaume-Uni, ont créé un outil de calcul. Dans The Lancet Digital Health, ils expliquent avoir découvert que ces effets indésirables étaient globalement rares.

Effets secondaires : un risque faible de douleurs musculaires avec un traitement par statines

Ce nouvel outil de calcul a été mis au point grâce aux données anonymisées de plus de 5,6 millions de Britanniques. En parallèle, les chercheurs ont retenu 22 facteurs, comme l’âge, le sexe, l'indice de masse corporelle, la prise de médicaments et la prescription de statines.

Ils se sont concentrés sur les troubles musculaires graves entraînant une hospitalisation ou un décès, plutôt que sur des symptômes plus bénins comme les courbatures et les douleurs musculaires. "De nombreux symptômes musculaires légers rapportés pendant un traitement par statines ne sont pas causés par ces dernières et ne devraient pas empêcher les patients de commencer un tel traitement, précisent-ils. Les troubles musculaires graves sont beaucoup plus rares, mais le risque potentiel et leur gravité restent un élément important à prendre en compte lors de l'évaluation du rapport bénéfice/risque d'un traitement par statines."

Le calculateur leur a permis d'estimer le risque individuel de développer ces troubles musculaires graves sur un, cinq et dix ans. L'analyse des résultats révèle que plus de 98 % des personnes identifiées par leur médecin généraliste comme éligibles à un traitement par statines présentaient un faible risque de développer des troubles musculaires graves au cours des dix prochaines années.

Statines et douleurs musculaires : un outil pour rassurer les patients

"L'étude a également mis en évidence un important déficit de prise en charge, développent les auteurs. Plus de 60 % des personnes éligibles à un traitement par statines n'en prenaient pas, alors que certaines présentaient un risque élevé de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral." Les scientifiques espèrent que leur outil de calcul permettra de faciliter les échanges entre patient et médecin traitant sur ces traitements, avec des estimations de risque personnalisées. "Comprendre le risque individuel permet de relativiser les inquiétudes, d'éclairer les décisions thérapeutiques et de rassurer les patients, estime le Dr Ting Cai, chercheur à l'Université d'Oxford et auteur principal de l’étude. Pour le petit nombre de personnes présentant un risque plus élevé, cela offre aux cliniciens une base plus claire pour aborder la question du suivi, des examens complémentaires ou des alternatives thérapeutiques."