Ces positions pourraient augmenter le risque de fausse couche

Certaines positions pourraient augmenter le risque de fausse couche. Dans une étude parue dans la revue Occupational & Environmental Medicine, des chercheurs démontrent que le fait de se pencher en avant et de marcher beaucoup au travail sont associés à une hausse du risque de fausse couche en début de grossesse. Leurs travaux ont été réalisés grâce à la participation de plus de 470.000 Danoises.

Un lien entre différentes positions et le risque de fausse couche

"Les fausses couches sont relativement fréquentes et touchent environ 15 % des femmes, rappellent les auteurs, des scientifiques de l’université de Copenhague. Parmi les facteurs de risque, on note l'âge des parents, le tabagisme, le travail de nuit et l'exposition à la pollution atmosphérique et à divers composés chimiques."

Ils précisent que des données suggèrent que rester debout de façon prolongée, marcher et le fait de se pencher en avant au travail pourraient également augmenter le risque. "Les résultats restent non concluants", relèvent-ils. Avec cette nouvelle étude, ils ont voulu déterminer les risques liées aux positions, dans le cadre professionnel. Ils ont ainsi décrypté 803.829 grossesses survenues entre janvier 2004 et décembre 2018. Dans cet échantillon, un peu plus d'une grossesse sur dix s'est terminée par une fausse couche. "L'analyse des résultats a montré que la station debout prolongée, la marche et le fait de se pencher en avant étaient tous associés à un risque accru de fausse couche, commentent les auteurs. Chaque heure supplémentaire passée penchée en avant, en particulier à un angle de 30 degrés, était associée à une augmentation du risque de 36 %, tandis que chaque heure supplémentaire de marche et de station debout était associée à des augmentations de risque respectives de 18 % et 3 %." Selon eux, ces positions pourraient avoir des conséquences hormonales et sur le placenta, ce qui pourrait expliquer la hausse du risque de fausse couche.

Arrêt de grossesse : un lien avec la station debout à confirmer

Les auteurs rappellent que cette étude est observationnelle : elle ne permet pas d’établir de relation de causalité. Ils ajoutent qu’ils ne disposaient d'aucune information individuelle sur le tabagisme pendant la grossesse et qu'ils n'ont pas pu prendre en compte le port de charges, "qui pourrait expliquer en partie les associations observées". Ils recommandent de réaliser des études complémentaires afin de démontrer une éventuelle relation de cause à effet. "Au Danemark, il n’existe actuellement aucune recommandation officielle concernant la station debout prolongée ou la marche au cours des quatre premiers mois de grossesse, ni aucune indication relative aux flexions du tronc, alertent-ils. Nos résultats soulignent l’importance d’intégrer le début de la grossesse dans les recommandations destinées aux travailleuses enceintes."