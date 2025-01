Formula Woman : et si Aurélie Maingre était un rôle modèle féminin pour la pratique du sport ?

Le 22 janvier 2025, Aurélie Maingre a passé un cap décisif dans sa carrière en se qualifiant pour la finale de la Nations Cup Formula Woman lors de la première épreuve de qualification sur l’Autodrome de Dubaï. Son exploit est une source d’inspiration pour toutes celles qui aspirent à repousser leurs limites et à poursuivre leurs rêves, quel que soit leur point de départ.

Son parcours avec Formula Woman est bien plus qu’une simple compétition. Comme elle l’a mentionné dans un communiqué de presse : "FW (Formula Woman) signifie une énorme chance d'apprendre et de démarrer une carrière dans le sport automobile."

“La pratique sportive motivée par l’envie d’être en bonne santé”

Le sport automobile n’est pas seulement une question de pilotage : il exige une condition physique et mentale irréprochable. La pilote française le sait mieux que quiconque ! Pour se préparer à la finale du mois de mai prochain, elle prévoit des entraînements intensifs en Radical fitness et s’appuie sur le soutien des experts de Formula Woman. Cette démarche permet de comprendre l’importance d’une approche holistique de la performance sportive, où bien-être et excellence technique vont de pair.

Cela résonne avec les motivations générales des femmes françaises pour la pratique sportive. Selon l’étude AÉSIO Mutuelle/OpinionWay, les principales raisons évoquées sont essentiellement pour être “en bonne santé”:

La santé physique (64%) La santé mentale (40%) La gestion du stress (40%)

“Le manque de motivation, de temps et le coût freinent les Françaises”

Malgré une prise de conscience croissante des bienfaits du sport, l’étude révèle aussi que 38% des Françaises n'en pratiquent pas ou très rarement. Les freins principaux incluent :

Le manque de motivation (39%) Les contraintes liées à la vie de famille (26%) Les coûts (26%)

Des initiatives comme Formula Woman permettent de surmonter certains de ces obstacles, en rendant accessible une discipline auparavant hors de portée pour beaucoup de femmes. La pilote rappelle l’impact de cette opportunité qui a transformé sa vie : "FW m’a aidé à ouvrir cette porte. Cela m’a permis de réaliser un rêve que je pensais totalement impossible."

Encourager les femmes à la pratique d’un sport

Dans un monde où les rôles féminins dans le sport professionnel restent trop souvent invisibilisés, son histoire est une invitation à croire en ses capacités, à sortir des sentiers battus et à embrasser des ambitions jugées inatteignables.

Selon l’étude AÉSIO Mutuelle/OpinionWay, 34% des Françaises estiment que rendre les rôles modèles féminins plus visibles dans les médias inciterait davantage de femmes à pratiquer un sport. L'exploit d'Aurélie à Dubaï répond à ce besoin, montrant qu’il est possible de réussir tout en valorisant son bien-être.