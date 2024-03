Le bonheur ça s'apprend... mais ça demande du travail !

En 2018, l’université de Bristol a lancé un cours “Science du bonheur”, ouvert aux étudiants de première année intéressés. Son programme ne compte aucun examen. En revanche, les élèves étudient les éléments qui aident à être heureux, selon des recherches en psychologie et en neurosciences. Ils ont également l'occasion de découvrir et d'appliquer des stratégies permettant d'avoir une vie plus épanouissante. En suivant l’évolution de ces élèves, les chercheurs de l’université de Bristol sont arrivés à la conclusion qu’il est possible d’apprendre à être heureux, mais il faut un effort constant pour maintenir ce sentiment sur le long terme.

Des cours sur le bonheur peuvent améliorer le bien-être jusqu’à 15 %

Pour parvenir à cette conclusion, le professeur Bruce Hood, auteur principal de l’étude, a analysé les scores de bien-être des étudiants ayant suivi les cours de “Science du bonheur’” de l'université britannique au cours des scolarités 2019/2020 ou 2020/2021.

Résultat : ils affichent une amélioration de leur bien-être de 10 à 15 % après le programme. En revanche, uniquement, ceux qui ont continué à mettre en œuvre les apprentissages du cours, ont affirmé être plus heureux et épanouis lorsqu'ils ont été à nouveau interrogés deux ans plus tard.

"C'est comme aller au gymnase : nous ne pouvons pas nous attendre à suivre un seul cours et à être en forme pour toujours. Tout comme pour la santé physique, nous devons continuellement travailler sur notre santé mentale, sinon les améliorations sont temporaires", explique l'expert.

Pour lui, ses travaux montrent qu’il faut régulièrement utiliser les stratégies améliorant le bien-être et l’épanouissement pour rester heureux sur le long terme.

Santé mentale : il faut se tourner vers les autres pour être heureux longtemps

Dans le communiqué de son établissement, le Pr Bruce Hood qui vient de publier un livre sur la science du bonheur, a détaillé les éléments qui favorisent le bien-être et l’épanouissement. "Une grande partie de ce que nous enseignons tourne autour d'interventions de psychologie positive qui détournent votre attention de vous-même, en aidant les autres, en étant avec des amis, en étant reconnaissants ou en méditant. C'est le contraire de la doctrine actuelle des 'soins personnels', mais d'innombrables études ont montré que sortir de notre propre tête, nous aide à nous éloigner des ruminations négatives qui peuvent être à la base de tant de problèmes de santé mentale."

Dans son cours, les élèves apprennent par exemple que :