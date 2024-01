Être indulgent avec soi-même aide à être plus heureux en ménage

Pour être heureux en ménage, commencez d'abord par être indulgent envers vos propres défauts et vous-même. Une étude, menée par l'Université Otto Friedrich de Bamberg et l'Université Martin Luther de Halle-Wittenberg, révèle que cette approche peut conduire à des couples plus heureux.

L'article a été publiée dans la revue "Personal Relations".

Couple : l'auto-compassion aide la relation amoureuse

Pour leur étude, les chercheurs ont interrogé 209 couples hétérosexuels germanophones entre janvier et décembre 2022. Les participants devaient remplir un questionnaire sur leur vie de couple, leur degré de satisfaction à l'égard de leur sexualité ou encore la pérennité de la relation à long terme. Ils ont aussi évalué le degré d’auto-compassion individuelle et au sein de la relation.

L'équipe a constaté que l'auto-compassion individuelle et au sein de la relation était un facteur clé de satisfaction dans le couple. "L'auto-compassion est le fait d'avoir une attitude bienveillante, gentille et attentive envers soi-même - en particulier en ce qui concerne ses propres défauts", explique l'auteur principal, le Dr Robert Körner de l'Université de Bamberg. "Nous avons découvert que la capacité d'une personne à réagir avec compassion face à ses propres insuffisances, souffrances et douleurs dans la relation profite aux deux membres du couple. De cette façon, l'auto-compassion d'un acteur améliore non seulement son propre bonheur, mais aussi celui de son partenaire."

La recherche a également révélé que les hommes sont ceux qui tirent le plus de satisfaction et de bénéfices si leur partenaire fait preuve de compassion au sein de la relation.

Selon les chercheurs, leurs travaux peuvent être utiles pour les thérapies de couple, car il est possible d'enseigner l'auto-compassion peut être entraînée. "Par exemple, face à un échec ou à une insuffisance personnelle, vous pourriez vous demander : « Comment me comporterais-je envers un petit ami ou une petite amie s'il se trouvait dans une telle situation ? Vous pourrez alors appliquer ce type de soin à vous-même", expliquent les auteurs dans un communiqué.

L'équipe s'étant concentrée sur des couples hétérosexuels germanophones, elle estime qu'il serait intéressant d'étudier les effets de l'indulgence envers soi-même dans d'autres types de ménage, tels que les relations homosexuelles ainsi que dans des contextes culturels différents.