Aloe vera : quels sont les bienfaits ?

- Mieux Vivre Santé : Qu’est-ce que l’aloe vera ?

Mathias Houyvet : L’aloe vera est une plante dite "succulente", qui fait partie de la famille des liliacées. Cette dernière pousse dans des sols arides, dans un climat chaud et sec et a tendance à former des touffes. Elle peut mesurer jusqu’à 80 centimètres de haut. Ses racines sont peu profondes. Quant à ses feuilles, elles sont vertes, charnues, pointues et bordées d’épines. À la coupe, son odeur rappelle celle de l’oignon.

Aloe vera : "On dit souvent que le gel est une photocopie du sang"

- Où peut-on en trouver ?

Cette plante vient des pays chauds. Elle peut être retrouvée à l’état sauvage ou cultivée essentiellement en Espagne, au Portugal, sur le pourtour méditerranéen ou encore en Amérique du Sud. Dans le Cotentin, je la cultive sous serre.

- Que contient cette plante ?

Les feuilles de l’aloe vera sont composées de deux substances. La première est le suc, un liquide jaune contenant 20 à 40 % d’anthranoïdes (de l’aloïne et de l’émodine principalement), ce qui le rend amer et irritant. Quant à la deuxième substance, il s’agit du gel mucilagineux, translucide et épais. Il est constitué de 98 à 99 % d’eau, d’acides gras, de vitamines (A, B1, B2, B3, B4, B6, B9, B12, C et E), d’acides aminés, des minéraux et oligoéléments (Fer, Calcium, Magnésium, Potassium, Manganèse, Zinc, Sodium, Phosphore…). On dit souvent que le gel est une photocopie du sang.

L'aloe vera "a des propriétés hydratantes, astringentes, antiseptiques, anti-inflammatoires"

- Quelles sont ses vertus ?

Depuis l’Antiquité, l’aloe vera est utilisée pour différents soins, par exemple Cléopâtre s’en servait pour conserver une belle peau. On la trouve très souvent dans les produits cosmétiques et pharmaceutiques, car elle a des propriétés hydratantes, astringentes, antiseptiques, anti-inflammatoires. En clair, le gel de cette plante permet d’hydrater l’épiderme, de lutter contre le vieillissement cutané, de soigner les coupures et les brûlures ainsi que d’accélérer la cicatrisation. J’en applique souvent sur ma peau après un coup de soleil ou le rasage. Il s’est révélé être aussi efficace pour traiter l’eczéma et le psoriasis. L’aloe vera aide également à limiter la perte de cheveux et l’apparition de pellicules. Autre bienfait : son suc est un puissant laxatif à cause de l’aloïne. Ainsi, il soulagerait les personnes souffrant de constipation.

- Comment peut-on l’utiliser ?

Pour récolter le gel, il convient de couper un tronçon d’une feuille puis d’enlever la face de l’épiderme. Ensuite, on extrait un morceau du gel. Pour profiter des bienfaits de l’aloe vera, il faut utiliser le produit brut. Si l’on veut hydrater ou réparer sa peau abîmée, on applique directement du gel sur la zone souhaitée. Pour traiter les troubles internes, il est conseillé d’en boire en faisant un jus à l’aide d’extracteur. Dans mon cas, j’en mange à la petite cuillère le matin.

La plante est déconseillée "en voie interne pour les femmes enceintes et les enfants"

- Comment conserver l’aloe vera ?

L’aloe vera se conserve assez bien. Pour garder son gel durant un ou deux mois, il faut le laisser dans sa feuille et dans un endroit frais. Cependant, on déconseille de le mettre au réfrigérateur, car elle ne supporte pas l’humidité.

- Quelles sont les contre-indications ?

Cette plante est contre-indiquée en voie interne pour les femmes enceintes et les enfants à cause de son suc qui est irritant.