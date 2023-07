5 bienfaits des tomates pour la santé

L'ESSENTIEL La tomate favorise le transit intestinal, car elle renferme des fibres alimentaires.

Grâce à ses propriétés antioxydantes, la tomate lutte contre le vieillissement cellulaire.

Une étude espagnol a observé une corrélation entre une consommation élevée de tomates et une diminution des risques de maladies cardiovasculaires.

Lors de la période estivale, il n’est rare que l’on ajoute des tomates dans nos salades ou nos bruschettas. Outre son goût sucré, ce légume-fruit présente différentes vertus, qui contribuent à notre bien-être.

La tomate permet de rester hydraté

En été, la tomate est une véritable alliée contre les fortes chaleurs. En raison de sa richesse en eau (94,6g/100g), elle permet de rester correctement hydraté. De plus, ce légume-fruit renferme du potassium, un minéral, qui a pour fonction d’attirer l’eau dans les cellules de l’organisme.

Tomate : ce légume-fruit améliore la vision

Autre atout de la tomate ? Elle contient d’importantes quantités de béta-carotène (966µg/100g). Ce précurseur de la vitamine A améliore notamment la qualité de la vision et diminue les risques de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Le béta-carotène présente aussi des avantages pour la peau, car il a une action curative sur les follicules sébacés acnéiques.

La tomate, une alliée du transit intestinal

La peau et les graines de tomate contiennent également des fibres, ce qui permet de réguler le transit intestinal. Les fibres favorisent aussi à la satiété, et donc à la gestion du poids. À la suite de leur ingestion, elles vont se gorger d’eau et avoir un effet rassasiant qui permet de réguler l’appétit.

Tomate : un aliment qui lutte contre le vieillissement cellulaire

Pour 100g de tomate, on retrouve 18,2 mg de vitamine C. Avec ses propriétés antioxydantes, cette vitamine lutte contre le vieillissement cellulaire en protégeant les cellules immunitaires des radicaux libres, et en stimulant l’activité ainsi que la mobilité des globules blancs. La vitamine C est également énergisante, car elle participe à la synthèse de l’adrénaline dans l’organisme.

Les bienfaits cardiovasculaires de la tomate

Dans une étude publiée dans la revue Frontiers in Nutrition en mars 2022, des chercheurs espagnols ont observé qu’une consommation régulière de tomates réduit les risques de maladies cardiovasculaires et de décès par maladie coronarienne. Les scientifiques ont notamment constaté que certains nutriments (comme le lycopène) contenus dans la tomate étaient corrélés à une diminution du risque de pathologies cardiovasculaires.