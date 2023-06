La combinaison microneedling et cupping pourrait rajeunir la peau

Et si associer deux méthodes, appelées "microneedling" et "cupping", permettait d’avoir une peau jeune ? C’est ce qu’ont suggéré des chercheurs de l'hôpital de recherche et de formation Kecioren à Ankara (Turquie). Pour rappel, le microneedling est une technique non-chirurgicale utilisée pour favoriser la régénération de la peau et la cicatrisation. Elle est réalisée à l’aide d’un petit rouleau doté de micro-aiguilles, qui vont percer différentes couches du derme et de l'épiderme. Quant à la "cupping therapy", aussi appelé "hijama", elle consiste à placer des ventouses sur la peau afin d’aspirer le sang sur certaines parties du corps. "Cette thérapie crée une pression négative et entraîne une augmentation du flux sanguin dans la zone appliquée", ont indiqué les scientifiques turques.

Les deux méthodes déclenchent l'inflammation et la vascularisation

Dans une récente étude, l’équipe s’est demandée si la combinaison de ces deux techniques pouvait contribuer au rajeunissement de la peau. Ainsi, ils ont mené une expérience sur des rats. Un groupe d'animaux a fait une seule séance de microneedling, tandis qu’un autre groupe a bénéficié d’une séance de microneedling suivi de 15 minutes de cupping. D'autres rats ont effectué trois séances de microneedling, seul ou suivi d'une séance de thérapie par ventouses. Le but était de déclencher l'inflammation et la vascularisation. Après quatre semaines de cicatrisation, les changements cutanés au niveau des cellules ont été comparés.

Un épiderme plus épais grâce à la combinaison microneeding et cupping

Selon les résultats, publiés dans la revue Plastic and Reconstructive Surgery Global Open, une amélioration de l'épaisseur de la peau a été observée. Dans la couche externe de la peau (soit l’épiderme), l'épaisseur est passée d'environ 24 micromètres (μm) après une seule séance de microneedling et à 42 μm après le microneedling et le cupping. La thérapie par ventouses a aussi été associée à une augmentation de l'épaisseur du derme, à savoir la couche de peau située sous l'épiderme. Autre constat : le microneedling entraînait une augmentation plus importante des niveaux de collagène de type 1 dans la peau. "Un pourcentage élevé de collagène de type 1 est caractéristique d'une peau plus jeune", ont précisé les chercheurs.

"La thérapie par ventouses peut être associée au microneedling et utilisée pour parvenir à certains effets souhaités sur la peau. Cette combinaison pourrait constituer une méthode simple et efficace pour améliorer la qualité de la peau dans la pratique de la chirurgie esthétique", a conclu Burak Pasinlioğlu, auteur des recherches.