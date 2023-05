Triturage de la peau : «La dermatillomanie, c'est un trouble fantôme!»

- Pourquoi Docteur : Vous venez de publier "Arrête de te gratter!", un livre qui parle d'une maladie peu connue même si elle est assez courante, la dermatillomanie dont vous êtes devenue une spécialiste. Comment avez-vous identifié ce trouble et en quoi consiste-t-il?

Alexandra Lecart : Je venais d’ouvrir mon cabinet en 2009 et une patiente m’a parlé de ses problèmes de triturage de la peau et je ne savais pas trop de quoi elle parlait ! C’était un trouble qui n’était pas répertorié mais néanmoins beaucoup de personnes en souffraient.

La dermatillomanie n’a été classée comme un trouble qui fait partie des Tocs que depuis 2013 dans la classification internationale des pathologies qui est le DSM. Il se pourrait que ce soit davantage une addiction comportementale.

Ce trouble concernerait 1,4% de la population mondiale et en France on estime que près d’un million de personnes, pour les trois quarts des femmes, seraient des dermatillomanes. Ce sont des chiffres à peu près équivalents à ceux de l’anorexie mentale.

- Mais concrètement, comment cela se manifeste ?

C’est un trouble qui consiste dans le fait de vérifier tous les jours l’état de sa peau, de voir si elle est lisse, s’il n’y a pas de petits boutons ou d’aspects irréguliers et si c’est le cas, la personne a très envie d’arracher avec les ongles les petites surfaces qui dépassent ou bien de percer avec ses doigts ou un instrument quelconque pour faire sortir les impuretés.

Le problème de ce Toc c’est que la personne ne peut pas s’arrêter de le faire, donc elle le fait tous les jours ou au moins plusieurs fois par semaine, et elle ne le fait pas durant quelques minutes mais elle peut y passer jusqu’à plusieurs heures.

- A quel moment ce trouble peut se déclarer ?

Généralement cela arrive à l’adolescence, mais comme beaucoup de troubles, car c’est un âge où il y a une focalisation sur l’apparence, l’image de soi. Mais cela peut arriver à n’importe quel âge et c’est un mal qui est chronique puisque la personne entretient ces imperfections qui sont devenues des croutes. Parfois cela s’est infecté en laissant des cicatrices et les dermatillomanes croient que toucher ces marques en permanence va finir par les enlever, c’est-à-dire que l’on est dans un cercle vicieux.

Il faut souligner que dans la plupart des cas, il n’y a pas d’acné à la base. Et cela n’a rien à voir non plus avec les troubles qui conduisent à des scarifications parce que leur but, alors, est de se faire mal et ce n’est pas du tout le cas des dematillomanes.

- Quelles sont les causes de ce trouble ?

C’est assez difficile à déterminer mais on sait que ce sont en général des personnes assez perfectionnistes, stressées, anxieuses, qui ont du mal à réguler leurs émotions au quotidien.

- Justement, y a-t-il un profil de dermatillomane ?

Il y a le profil perfectionniste, le besoin d’évacuer des tensions internes. Ce sont souvent des personnes qui ne parlent pas beaucoup d’elles, introverties, parfois HPI, surdouées, les timides. Il y a l’anxiété, les traumatismes, des intrusions morales ou physiques -ce qui représente environ 50% de mes patients-, il y a aussi tous les refoulements, les tabous, les secrets familiaux. C’est vraiment la métaphore de quelque chose qui est caché et qui ne doit pas réapparaître d’où l’obsession de s’en prendre à tous les imperfections de la peau.

Mais dès que l’on touche la peau, elle réagit et cela donne des lésions auto-entretenues et au bout d’un moment le petit pore inélégant devient une cicatrice de la taille d’une pièce de monnaie ! Après l’épiderme, c’est le derme qui finit par être atteint et la peau ne retrouve jamais son aspect initial.

Les patients ne peuvent pas sortir, savoir que vous êtes laid à cause de vous-même, cela met dans un état de culpabilité incroyable. En fait ils se rendent imprésentables, ils ruinent leurs relations sociales. J’ai des patients qui s’enferment chez eux et qui vivent dans l’illusion qu’un jour ils parviendront à arrêter de se triturer et que leur peau redeviendra normale. Il y en a même qui ne vont pas consulter de médecin pour ne pas avoir à montrer leur corps. Les dermatillomanes sont les rois du camouflage. Il y a le maquillage, il y a des vêtements pour cacher d’autres zones du corps, vous ne le verrez jamais en maillot de bains.

- La journée d’un dermatillomane, comment se passe-t-elle ?

Généralement, cela commence le matin… avec les restes de la veille ! La personne touche sa peau pour repérer toutes les imperfections, le plus souvent sur le visage mais cela peut concerner le cuir chevelu, la nuque, le torse, le ventre, les jambes et ces zones peuvent se cumuler. Donc, la journée commence avec un triturage des croutes de la veille soit dans la salle de bains soit dans les toilettes, un lieu fermé où la personne ne risque pas d’être dérangée. Mais les dermatillomanes évitent parfois de trop se toucher le matin parce qu’ils savent qu’il va falloir être présentable durant la journée et la peau met plusieurs heures avant de reprendre son aspect normal lorsqu’elle a été triturée.

Ensuite la toilette ou la douche procurent l’illusion que l’eau va soigner tout cela.

Pendant la journée, ces personnes sont privées de triturage et repèrent les points sur lesquels elles vont pouvoir intervenir en rentrant chez elles et enlever tout ce qui leur déplait. C’est en cela que c’est un Toc puisque les gestes sont préparés et le rituel organisé.

- En quoi est-ce que se triturer ainsi la peau soulage ?

Cela soulage parce qu’il y a des terminaisons nerveuses et en fait cela fait l’effet d’un petit massage même si la personne ne s’en rend pas compte. Le fait d’enlever quelque chose de son corps soulage aussi.

Et puis il y a le désir perfectionniste qui est satisfait. Mais surtout la personne rentre dans un état de semi-conscience, perd la notion du temps, ce qui fait qu’elle peut ainsi passer des heures à triturer sa peau sans s’en rendre compte.

- Est-ce que cela procure du plaisir ?

Oui, tout à fait. C’est même cela qui placerait ce trouble dans la catégorie des addictions. Mais le triturage n’est pas ce qui apporte le plaisir, ce n’est qu’un moyen pour voir ce qui déplait et pouvoir l’arracher, enlever quelque chose de sale qui est à l’intérieur de soi. A ce moment-là, c’est une forme d’extase, de jubilation.

Comme les personnes sont en état de semi-conscience, ce n’est qu’après avoir arrêté de se triturer qu’elles voient les conséquences avec toutes ces marques sur la peau, comme un champ de mines, et là elles sont choquées. Elles sombrent dans la tristesse, la déprime et pour essayer de cacher tout cela, elles font beaucoup de soins pour essayer de rattraper ce qu’elles ont fait.

- Leur premier réflexe n’est-il pas de consulter un dermatologue ?

Evidemment ! C’est un peu logique. Elles se disent c’est ma peau donc c’est un problème de dermatologue. Et les dermatologues leur disent à chaque fois 'arrêtez de vous gratter' d’où le titre de mon livre ! Mais c’est vraiment un trouble psycho-dermatologique et c’est l’affaire du psychologue.

- Mais ce psy, doit-il être spécialisé sur cette maladie peu connue ?

Il faut consulter des psychologues qui s’intéressent aux tocs. Mais comme c’est effectivement encore peu connu, certains ne savent pas ce que c’est. C’est un trouble fantôme ! Même les patients ont tellement honte qu’ils ont réussi à rendre le trouble invisible !

Moi-même je suis une psychologue qui travaille dans l’ombre : dans les congrès de psychologues, il n’y a rien sur la dermatillomanie !

- Et ces psychologues, quels traitements peuvent-ils proposer ?

Il y a différents types de thérapie qui sont efficaces, la thérapie comportementale et cognitive, le travail sur l'image de soi, sur la gestion des émotions. L'hypnose peut donner des résultats mais pas forcément dans tous les cas. Et puis il y a toutes les techniques de relaxation qui peuvent aider à venir à bout de ce trouble.

L'entourage du dermatillomane a aussi un rôle à jouer en lui faisant comprendre qu'il subit son trouble, qu'il subit une impulsion et non qu'il souhaite le faire. Mais pour aider ces personnes, il faut... les laisser faire ! Leur faire remarquer qu'ils ont échoué sur le contrôle d'eux-mêmes ne fera qu'accentuer leur colère contre eux, leur culpabilité, leur honte. Donc il faut agir auprès d'elles avec beaucoup de bienveillance.

* "Arrête de te gratter !", par Alexandra Lecart, Enrik-B Editions