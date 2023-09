Casse-croûte : la recette du sandwich idéal pour la santé

Les Anglo-Saxons aiment tirer les ficelles du monde, et en matière de nutrition, les États-Unis mènent depuis plus de cinquante ans une politique alimentaire qui a abouti à une situation sanitaire déplorable pour la majorité des habitants du pays. On ne parle même pas du mot anglais Sandwich, on parle de "casse-croûte".

Sa principale vertu

C'est avant tout un mini-repas, par conséquent un excellent moyen de lutter contre le grignotage qui est un facteur majeur d'obésité.

Quand on grignote, on mange trop et mal aussi. Notre corps est une machine remarquable qui a développé un contrôle quasi parfait. Il faut 20 minutes pour que le signal de remplissage de l'estomac atteigne le cerveau, ce qui implique un repas assez long et comprenant une entrée pas trop calorique. Cela nous donne le temps d'avertir notre cerveau que nous mangeons et que prolonger le signal de faim n'est pas utile. Pour éviter de trop manger, mastiquez lentement.

Lorsque l’on grignote, ce sont rarement des légumes. La cacahuète, star du grignotage, est l'ennemie de nos artères. Une poignée équivaut à une cuillère à soupe d’huile.

Le cas des chips

Les chips sont souvent l’accompagnement du casse-croûte cependant, c'est une erreur. Une chips fournit presque autant de calories qu'une pomme de terre bouillie. Pouvez-vous imaginer manger un saladier de pommes de terre pour accompagner votre casse-croûte ?

Qu’en est-il du pain ?

Le pain est un excellent aliment, même si ce n’est pas du pain complet. Cependant, c'est toujours du sucre, certes lent mais du sucre. Vous pouvez faire l’expérience de mâcher durant une minute un morceau de pain, et vous sentirez le goût sucré révélé par les enzymes de votre salive.

La composition idéale d’un casse-croûte

Pour perdre du poids, il faut manger moins et surtout mieux, c'est-à-dire équilibré. La cuisine traditionnelle reçoit plutôt de bonnes critiques.

Ainsi, le contenu idéal d'un sandwich est de 50 % d'aliments sucrés, tels que du pain, des légumes et des fruits, 25 % de protéines, poisson, œuf, viande et 25 % de produits gras, sachant que le gras est partout, notamment dans les viandes et les sauces.

Mangez mieux, mangez moins, et surtout aux heures des repas. Les anglo-saxons estiment que l’on déjeune trop tard dans notre pays, on pourrait le reprocher bien plus aux espagnols qui pourtant se portent mieux qu'eux. Cependant, la tradition de manger tard et de faire la sieste ne correspond pas aux directives nutritionnelles.