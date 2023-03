Fast-food : les astuces à connaître pour limiter les dégâts sur l’organisme

L'ESSENTIEL Plus d'1 Français sur 3 consomme des produits de fast-food une à trois fois par mois, d’après un rapport de l’Anses paru en 2021.

Frites, nuggets, burger, kebab... Choisir les aliments les plus riches en fibres et les moins gras est recommandé. Par exemple, prenez l'option végétarienne pour le burger.

En moyenne, une canette de soda contient 30 g de sucre, 5 g de plus que le maximum journalier recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, il faut donc éviter toutes ces boissons.

Plus d’un tiers des Français consomme des produits de fast-food entre une et trois fois par mois, d’après un rapport de l’Anses paru en 2021. Frites, nuggets, burger, kebab ou autres aliments typiques de la restauration rapide ne sont pas réputés pour leurs bienfaits pour la santé. Mais la Cleveland Clinic, située dans l’Ohio, donne quelques conseils pour faire des choix plus sains dans ces restaurants. "Je ne considère en aucun cas les fast-foods comme sains, mais il y a certainement des choix que nous pouvons faire qui sont meilleurs que les autres", estime la diététicienne Julia Zumpano. Elle rappelle que des progrès ont été réalisés ces dernières années et les options saines sont plus nombreuses.

Restauration rapide : savoir décrypter le menu, pour repérer les choix les plus sains

"Les calories et les nutriments sont assez facilement disponibles si vous regardez en ligne ou dans le menu", explique Kate Patton, diététicienne. Il faut ainsi privilégier les aliments riches en fibres, comme les légumes, et les protéines maigres. Elle recommande de ne pas dépasser 500 calories par repas. "N'ayez pas peur de demander des légumes supplémentaires, de faire un changement ou de laisser quelque chose de côté", ajoute-t-elle. Par exemple, si vous souhaitez manger un burger, la version végétarienne ou à la dinde est plus saine que son équivalent au bœuf. Ces deux spécialistes de la nutrition conseillent de prendre une portion normale, et pas un double, voire la version enfant, en évitant les suppléments type bacon. "Commandez votre burger sans pain ou demandez à ce qu'il soit enveloppé de laitue", suggèrent-elles.

Fast-food : la friture, le produit à éviter pour réduire les conséquences sur la santé

Pour ces deux spécialistes, l’astuce principale est d’éviter absolument la friture. Il vaut mieux prendre une salade ou des légumes en accompagnement, ou si vous tenez vraiment à manger des frites, il est préférable de choisir la plus petite portion. De même, si l’enseigne dans laquelle vous vous trouvez propose du poulet, il faudra choisir la version grillée : la version croustillante est souvent synonyme de poulet pané et frit. Aussi, les poissons fris ou panés sont déconseillés.

Sodas et desserts : des sucres à éviter en restauration rapide

Ces établissements proposent généralement une grande quantité de sodas différents, mais le choix le plus sain pour la santé est l’eau ou le thé non-sucré, car les versions light contiennent des édulcorants. En dessert, il est préférable d’éviter les produits trop sucrés comme les bonbons. Si vous avez envie d’une glace, les deux expertes conseillent de prendre la portion enfant, ou un yaourt glacé.

Salade de fast-food : un meilleure choix pour la santé ?

Vous avez commandé une salade dans votre fast-food préféré et vous pensez avoir fait un choix judicieux pour votre santé ? Ces deux diététiciennes vont vous décevoir. Les salades commercialisées en restauration rapide ne sont pas toujours intéressantes d’un point de vue nutritionnel. "La salade de thon est généralement garnie de mayonnaise et dépasse souvent les recommandations en termes de graisse pour une journée normale", relèvent-elles. Il est aussi préférable de demander la sauce à part, pour pouvoir la doser selon votre goût, et d'éviter les mayonnaises et autres sauces crémeuses souvent très grasses.

Julia Zumpano estime qu'il faudrait fréquenter ce type de restaurant une fois par semaine au maximum. "La plupart de la nourriture vient d'ingrédients transformés, rappelle-t-elle. Donc ils sont très riches en sodium et pauvres en vitamines et minéraux, donc pas vraiment nourrissants." Et ce, même en faisant des choix plus avisés !