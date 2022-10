Obésité : le sable, un remède possible pour lutter contre l'excès de graisses ?

L'ESSENTIEL Près d’un Français sur deux (47,3 %) est en situation de surpoids ou d’obésité, selon les chiffres de la Ligue contre l'obésité en 2020.

17 % des adultes sont en situation d'obésité, soit près de 8,6 millions de personnes.

Des particules artificielles de sable purifié pourraient peut-être devenir un remède efficace contre l’obésité. De nouvelles recherches menées par l'université d'Australie du Sud, publiées dans la revue Pharmaceutics, montrent que la silice poreuse peut entraver l'absorption des graisses et les glucides dans le corps.

Ces particules de silice artificielles sont fabriquées à partir de sable purifié et sont conçues avec une surface spéciale qui leur permet d'absorber de grandes quantités d'enzymes digestives, de graisses et de sucres durant la digestion.

Une nouvelle thérapie contre l'obésité avec moins d'effets secondaires

Développée en partenariat avec l’entreprise Glantreo, cette nouvelle thérapie à base de silice serait plus douce pour l'estomac avec moins d'effets secondaires désagréables par rapport aux médicament anti-obésité traditionnels comme l’orlistat.

L’un des principaux auteurs, le Dr Paul Joyce, affirme que cette découverte pourrait améliorer la santé de milliards de personnes obèses. "L'obésité est une maladie totalement évitable. Il s'agit d'une étape importante pour s'attaquer à un problème de santé qui touche plus de 1,9 milliard de personnes dans le monde. Malgré cela, il existe actuellement un manque de thérapies efficaces sans effets indésirables, tels que la diarrhée, les ballonnements et les douleurs abdominales, ce qui dissuade souvent les gens de commencer un traitement", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Obésité : on comprend de mieux en mieux l'efficacité de la silice poreuse

L'étude in vitro a examiné plusieurs échantillons de silice dans des conditions qui imitaient l'environnement gastro-intestinal lors de la digestion d'un repas riche en graisses et en glucides. Les chercheurs ont découvert que les particules de silice poreuse avec des largeurs de pores comprises entre 6 et 10 nm sont idéales pour déclencher une réponse inhibitrice aux graisses et aux sucres.

"La silice poreuse a reçu une attention croissante pour son potentiel anti-obésité, avec des essais sur l'homme montrant qu'il s'agit d'une thérapie sûre. Cependant, son fonctionnement exact a échappé aux chercheurs - jusqu'à présent", a ajouté le Dr Joyce. "Les prochaines étapes consistent à valider ces résultats avec des modèles animaux d'obésité afin que nous puissions déterminer toutes les variations pour des conditions anti-obésité optimale."