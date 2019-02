Une bonne nuit de sommeil renforce les défenses immunitaires

Le sommeil est peut être plus réparateur qu’on ne le croit. Des chercheurs allemands constatent qu’il permet de dynamiser le système immunitaire. D'après leurs résultats, publiés dans le Journal of Experimental Medicine, ils montrent qu’une nuit réparatrice améliore le fonctionnement des lymphocytes T, des cellules impliquées dans le processus immunitaire.

Les lymphocytes T sont capables de reconnaître les agents pathogènes présents dans l’organisme pour activer des protéines appelées intégrines, qui leur permettent de se fixer sur leur cible et de les attaquer.

Des niveaux plus élevés d’intégrines grâce au sommeil

La recherche a été réalisée à l’aide de dix participants séparés en deux groupes : l’un a dormi, l’autre non. Pendant la nuit, six prélèvements sanguins ont été réalisés afin d’analyser leur plasma. Dans le groupe des dormeurs, les chercheurs ont constaté un niveau plus élevé d’intégrines, en comparaison aux autres volontaires.

Pour comprendre ce phénomène, ils se sont intéressés à un groupe de molécules, appelées récepteurs agonistes, capables de bloquer l’action du système immunitaire en empêchant l’action des intégrines. Leur méthode d’action est liée à des hormones, dont l’adrénaline et à la prostaglandine, une molécule pro-inflammatoire.

Pendant le sommeil, les niveaux d’adrénaline et de prostaglandine chutent. Pour les chercheurs, cela expliquerait pourquoi les cellules T ont des niveaux plus élevés d’intégrines après une nuit de sommeil : privées des protéines et hormones dont elles ont besoin, les récepteurs agonistes ne peuvent plus bloquer les cellules immunitaires. Selon leurs conclusions, cela pourrait également expliquer pourquoi certaines pathologies sont associées à des troubles du sommeil, comme la dépression ou le stress chronique.

Le sommeil et ses mille vertus

Les bienfaits du sommeil sont multiples : il aide à la concentration, favorise la mémoire et a de l’influence sur notre humeur. D’après une étude parue en 2017, ne pas assez dormir provoque des troubles cérébraux comparables aux effets de l’alcool : un manque de vigilance et une vision altérée. Pour éviter cela, il est important de dormir suffisamment et d’éviter d’accumuler régulièrement des nuits trop courtes. En moyenne, un adulte nécessite 8 heures de sommeil par nuit, mais un gros dormeur aura besoin de dormir 9 heures quand d’autres se contenteront de 6 heures. Seul le ressenti de chacun permet de déterminer la quantité idéale, si vous vous sentez reposé et en forme au réveil, c'est que vous avez bien dormi !