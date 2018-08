Dormir moins de cinq heures augmente le risque de trouble cardio-vasculaire

"Le sommeil est la moitié de la santé", dit un proverbe, il serait en tous cas le garant d’une bonne santé cardiovasculaire. Une étude, réalisée par des chercheurs suédois, montre que les hommes de 50 ans qui dorment cinq heures ou moins ont deux fois plus de risque de développer un problème cardiaque.

Les résultats ont été présenté ce weekend lors du Congrès de l’European Society of Cardiology.

759 participants

L’étude, réalisée à l’université de Gothenburg en Suède, a été menée avec 759 homme âgés d’une cinquantaine d’années et suivis pendant 21 ans. Ils ont été répartis en quatre groupes : ceux qui dormaient cinq heures ou moins, ceux qui dormaient six heures, ceux qui dormaient entre sept et huit heures et ceux qui dormaient plus de huit heures.

Pendant toute la durée de l'étude, les chercheurs ont recensé les événements cardiaques dont les participants ont été victimes : attaque cardiaque, accident vasculaire cérébral (AVC), évènement lié à une insuffisance cardiaque ou encore décès lié à un problème cardiaque.

Un risque deux fois plus élevé

En comparant toutes les données, les chercheurs ont constaté que les hommes de cet âge qui dorment cinq heures par nuit ou moins ont deux fois plus de risque de subir un événement cardiaque à l’âge de 71 ans, en comparaison à ceux qui dorment entre sept et huit heures par nuit.

Mais ils se sont aussi rendus compte que ce type de petits dormeurs avaient plus tendance à fumer et à faire peu de sport et étaient plus sujets à une pression cardiaque forte, au diabète et à un sommeil de mauvaise qualité. Les scientifiques ont pris en compte ces facteurs qui pouvaient introduire un biais dans leurs résultats : le risque reste néanmoins deux fois plus élevé chez ces hommes.

Des effets comparables à ceux du tabac ou du diabète

"L’importance du risque cardiaque lié à un sommeil insuffisant est comparable à celle du tabac ou du diabète à l’âge de 50 ans", explique Moa Bengtsson, l’auteure principale de cette recherche. "Pour les gens qui ont des vies très occupées, dormir peut sembler être une perte de temps mais notre étude montre qu’un sommeil court peut être lié à une maladie cardio-vasculaire par la suite."

Un sommeil insuffisant à de multiples conséquences : augmentation du risque de diabète, d'obésité à long terme et baisse de la vigilance et de la concentration à court terme. Pour vivre mieux, dormons mieux !