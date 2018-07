Sommeil : comment utiliser votre Smartphone pour mieux dormir

Téléphone et sommeil ne font pas très bon ménage. La lumière bleue des écrans dégrade la qualité de vos nuits. Mais il y a une bonne raison d’utiliser votre téléphone avant de vous coucher : l’utilisation d’une application de gestion du sommeil.

Un journal de bord du sommeil

Depuis 2016, parmi les fonctionnalités de l’iPhone figure l’application Sommeil. Elle permet de définir des temps de sommeil et de tenir un journal de bord de vos nuits. Sur l’interface, on peut régler l’heure du coucher et l’heure du lever en fonction du nombre d’heures de sommeil désirées. Une fois ces réglages effectués, il est possible d’activer une alarme qui sonne quelques minutes avant l’heure du coucher. L’application n’enregistre pas les mouvements dans la nuit, mais si vous vous réveillez plus tôt ou si vous utilisez votre téléphone tard dans la nuit, elle enregistre ces données. Chaque jour, elle donne le temps de sommeil réalisé, et permet de tenir un journal hebdomadaire, mensuel voire annuel.

Bien dormir pour une meilleure santé

Le sommeil joue un rôle important pour l’équilibre. Bien dormir régule notre appétit, influence notre moral, améliore nos performances à l’école ou au travail. A l’inverse, le manque de sommeil augmente le risque de développer un diabète, de dépression et d’accident au travail ou en voiture. Selon l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance, un Français sur trois souffre de troubles du sommeil.