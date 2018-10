Bien-être : comment relâcher la pression au travail ?

Le stress au travail est parmi l'un des premiers facteurs de surmenage qui peut mener à une dépression, ou un burn-out. Relâcher la pression que l'on se met et la course à la perfection permettent de se libérer de la culpabilité et de travailler dans de meilleures conditions.

Identifier la mauvaise pression

Avant d’agir, il faut identifier le type de pression qui domine et ses conséquences : la pression que l'on se met soi-même depuis longtemps et qui peut être en lien avec une volonté de perfection et de réussite personnelle ; la pression subie par les supérieurs, les clients ou les collègues, la pression que l'on met sur les autres et la pression positive qui permet de réussir ses projets sans stress.

C'est donc la mauvaise pression qui est responsable du stress, mais aussi d'un sentiment de déséquilibre au travail, d'une baisse de la créativité ou de la motivation. Elle peut avoir des conséquences négatives jusque dans la vie personnelle et familiale.

Agir pour désamorcer la pression négative

Faire régulièrement des pauses et prendre du recul ne suffisent pas toujours pour relâcher la pression. C’est pourquoi il est important de mettre en place de bonnes habitudes au travail et en dehors : adopter une alimentation équilibrée en limitant la caféine ou les boissons énergisantes et sucrées qui augmentent la tension émotionnelle, inscrire des moments de détente dans son agenda, pratiquer la psychologie positive, connaître ses limites et apprendre à déléguer, accepter d'être imparfait et s’affirmer et ne pas tout accepter.

Relâcher la pression au travail permet non seulement d'augmenter l'efficacité et les performances, mais aussi d'entretenir un sentiment de plaisir pour soi, et les autres.