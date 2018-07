Psychologie : comment surmonter sa culpabilité ?

La culpabilité se renforce avec le regard des autres ou la pression de la compétition. Trop envahissante, elle peut être un frein à l'épanouissement personnel, et même entraîner une souffrance psychologique. Pourtant, l’accepter permet d’apprendre en évitant de reproduire les mêmes erreurs à l’avenir.

Pourquoi se sent-on coupable ?

La culpabilité est un sentiment de souffrance qui apparaît lorsque l'on se sent fautif d'une action, ou d'une pensée. Cette interprétation engendre des regrets et des remords qui masquent en réalité un refus d'accepter la réalité.

Lorsque l'on se sent coupable, on nourrit un ressentiment contre soi-même, on refuse de se pardonner, et on s'en veut de ne pas avoir été à la hauteur.

Distinguer la bonne de la mauvaise culpabilité

Porter la responsabilité du malheur des autres, ou de quelque chose que l'on ne peut pas contrôler, c'est être dans une mauvaise image de soi et donc une mauvaise culpabilité.

À l'inverse, une culpabilité constructive portant sur des faits précis et réels permet d’apprendre de ses erreurs pour s'améliorer et prendre confiance en soi.

Accepter pour mieux se déculpabiliser

Prendre conscience de ses regrets, sans jugement, et avec bienveillance envers soi-même, c'est déjà faire un pas vers l'acceptation de la réalité et de soi-même.

Pour surmonter sa culpabilité, on peut ensuite apprendre à se pardonner sans oublier ce qui s'est passé, se souvenir de ses erreurs pour ne pas les commettre à nouveau et demander pardon à celui ou celle que l'on a pu offenser.

Se faire aider par un professionnel peut parfois être nécessaire dans les situations de culpabilité importante, surtout chez les personnes à faible estime de soi.