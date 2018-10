Bien-être : comment trier et jeter peut améliorer votre moral

Les bibelots ou les papiers qui s'accumulent ne reflètent pas seulement un manque d'organisation ou un encombrement, ils sont souvent le signe d’une souffrance, d’une perte de motivation, ou d’un sentiment de fatigue et de découragement. Pourtant, le simple fait d’accumuler et de procrastiner (remettre au lendemain) entretiennent ce cercle vicieux négatif.

Ranger et jeter pour se sentir mieux

Le désordre ou l'accumulation d'objets encombrent non seulement la maison, mais aussi l’esprit. Perdre du temps à chercher ce dont on a besoin, ou mettre de côté les factures urgentes c'est entretenir une énergie négative au quotidien.

Au contraire, jeter et désencombrer permet de mieux organiser sa vie et de se libérer d'une pollution tout autant visuelle qu’émotionnelle. Vivre dans un espace organisé où chaque chose a sa place aide à gagner du temps pour soi et pour les autres.

Commencer dès maintenant

Il n'y a pas de moment idéal pour ranger et faire du tri dans sa vie. Dès maintenant, vous pouvez commencer en suivant différentes étapes : imaginer son intérieur propre et rangé, ranger, trier et jeter un peu tous les jours pour ne pas se décourager, ne garder que ce qui a du sens ou une utilité, trouver une place pour chaque objet, jeter, donner ou vendre ce qui encombre et qui n'est pas utile et éviter de surcharger son intérieur.

Prendre l'habitude d'aérer régulièrement son logement et de l'éclairer suffisamment participent aussi à ce sentiment de bien-être au quotidien.

C’est en prenant de bonnes habitudes tous les jours que l’on entretient cette énergie positive sur le moral. En rangeant régulièrement, et en évitant de surconsommer des objets inutiles, on prend plaisir à vivre et partager son bonheur avec les autres.