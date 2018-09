Grossesse : pour éviter la dépression post-partum, prenez le soleil

S’il est bien connu que le soleil est bénéfique pour la santé et le moral des êtres humains, on ignore encore à quel point il peut impacter la santé mentale des femmes enceintes. Toutefois, selon une étude américaine parue jeudi 27 septembre dans le Journal of Behavioral Medicine, les femmes manquant de lumière naturelle au cours de leur dernier trimestre de grossesse ont bien plus de risque de développer une dépression post-partum que les autres.

Deepika Goyal de l’Université de San José et ses collègues de l’Université de Californie ont analysé les cas de 293 Californiennes enceintes de leur premier enfant qui avaient participé à deux essais cliniques sur le sommeil après la grossesse. La quantité de lumière du jour à laquelle les participantes avaient été exposées au cours de leur dernier trimestre, leur "passé dépressif", leur âge, leur statut socioéconomique et leurs habitudes de sommeil, étaient précisées dans ces données.

Les chercheurs ont ainsi pu remarquer que l’exposition à la lumière naturelle au cours du dernier mois de la grossesse et juste après la naissance avait une influence majeure sur la santé mentale des femmes enceintes. Ainsi, celles qui avaient eu droit aux jours ensoleillés les plus longs avaient le moins de risque de faire une dépression après l’accouchement (26%) tandis que celles qui avaient accouché au moment des jours les plus courts avaient 35% de risques supplémentaires.

La dépression post-partum touche 10 à 15% des mamans

"Chez les femmes qui ont eu leur premier enfant, la longueur d’une journée pendant le troisième trimestre, surtout quand les journées raccourcissaient, était associée à des symptômes dépressifs", précise Deepika Goyal, auteure principal de l’étude. C’est pourquoi cette dernière suggère d’exposer les femmes à la lumière au maximum au cours de leur troisième trimestre afin d’éviter un risque de dépression post-partum durant les trois premiers mois de de vie de leur bébé. Par ailleurs, les femmes qui se sentent déjà déprimées lors des dernières semaines de leur grossesse devraient aller à l’extérieur le plus possible ou suivre une luminothérapie, conseille Deepika Goyal.

A ne pas confondre avec le simple baby blues, la dépression post-partum est un trouble post-natal qui concerne 10 à 15% des mères. Les femmes affectées ont tendance à avoir des difficultés à s’endormir, et donc à être fatiguées en permanence, irritables et anxieuses. Cette affliction survient le plus souvent dans les quatre ou six semaines suivant l’accouchement. Ses symptômes sont à prendre au sérieux et à traiter le plus vite possible sinon quoi, ils peuvent durer un ou deux ans et augmenter le risque de rechute lors des grossesses ultérieures.

Pratiquer une l’activité physique à l’extérieur autant que possible

C’est pourquoi, afin d’éviter d’en arriver là, "on devrait encourager les femmes à être exposées de manière régulière à la lumière du jour au cours de leur grossesse afin d’augmenter leur niveau de vitamine D (indispensable pour fixer le calcium de la mère et de l’enfant) et supprimer l’hormone de la mélatonine (le taux de cette hormone liée au sommeil double chez la femme enceinte et en forte quantité elle a tendance à provoquer de la fatigue, des vertiges, des somnolences, des maux de tête et même une dépression temporaire )", explique Goyal selon qui les médecins devraient également recommander à leurs patientes de faire davantage d’exercice physique, dans la mesure du raisonnable bien sûr.

"Des marches quotidiennes au cours de la journée peuvent aider à améliorer l’humeur bien plus efficacement que du shopping ou de la course sur un tapis roulant dans une salle de sport. Une balade à l’aube ou le soir peut également relaxer mais sera moins efficace en terme de vitamine D ou de mélanine", détaille-t-elle.

Rappelons toutefois que les femmes enceintes doivent bien protéger leur peau au soleil. Afin d’éviter le masque de grossesse (plaques pigmentées qui apparaissent sur le front, autour des yeux et au-dessus de la lèvre supérieure), et l’apparition des vergetures, pensez à bien nourrir votre peau et à l’hydrater. Et s’il y a des problèmes de circulation dans votre famille, protégez vos jambes au maximum afin d’éviter l’apparition de varices.