Le malheur des uns

Pourtant, il semblerait que ces modifications hormonales aient un impact non négligeable sur les pères, mais aussi sur le reste de la famille. Lorsque leur taux de testostérone est en baisse, ils se sentent déprimés. Mais, à l’inverse, les mères présentent moins de symptômes. Elles sont également plus enclines à se déclarer satisfaites de leur couple. Le malheur des pères fait le bonheur des mères, visiblement !

« Cela pourrait s’expliquer par le fait que les hommes dont le niveau de testostérone est bas passent plus de temps à s’occuper de leurs enfants, ou que leur profil hormonal soit plus en harmonie avec celui des mères, tente d’expliquer Darby Saxbe. Et nous savons que pour les femmes, le soutien social atténue le risque de dépression postpartum. »

Un équilibre

La chute des niveaux de testostérone serait-elle une réaction naturelle bénéfique pour le couple et l’enfant ? Les chercheurs américains estiment, de toute façon, qu’il serait risqué de tenter de les réguler, car une supplémentation pourrait augmenter le stress de toute la famille.

Ils ont en effet observé que, chez certains hommes, la paternité provoquait une hausse de l’hormone. Et, pour le reste de la famille, cette hausse ne semble pas être bénéfique. Ils sont eux-mêmes plus stressés, et sont plus susceptibles d’agir de manière agressive envers leur partenaire, que ce soit émotionnellement, verbalement ou physiquement.

Mieux vaut donc maintenir un taux de testostérone bas. En matière de parentalité, les hommes se sacrifient moins que les femmes. Voilà enfin une occasion de le faire !