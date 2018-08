L’activité physique est la béquille de la perte de poids

C’est une image qu’un de mes chefs de service aimait employer. Lorsque, pendant la visite des internes, à l’hôpital, l’un des malades, à qui il venait de conseiller de boire moins et de manger plus équilibré (la faculté à l’époque n’ajoutait pas l’activité physique dont on ne soupçonnait pas l’importance), lui demandait :

- "Ça sert vraiment à quelque chose, docteur ?"

Il s’asseyait au pied du lit, prenait un air grave et murmurait :

- "C’est comme les béquilles !"

Puis il laissait un long silence pendant lequel tout l’aréopage de la visite, connaissant la suite, se mettait à sourire.

- "Les béquilles, ça ne sert pas à marcher. Mais si demain, vous vous cassez la jambe, et bien, vous serez bien content d’avoir des béquilles pour marcher. Elles seront devenues indispensables !"

L’exercice physique est la béquille de la perte de poids, le catalyseur des vrais amaigrissements harmonieux. Pas besoin d’être un grand médecin pour comprendre que, lorsqu’on augmente le tirage d’un chauffage, on augmente aussi la consommation du combustible.

Pour en savoir plus : Prescrire enfin l’exercice physique

Une émission de la chaîne VYV fréquence médicale

C’est une évidence de toutes les spécialités de la médecine : l’exercice physique peut être considéré comme un médicament universel gratuit, efficace, presque sans contre-indications et effets secondaires. C’est une évidence aussi : le message ne passe pas. Probablement en raison de la confusion sport / exercice physique qui perturbe la compréhension et limite les prescriptions. L’appellation Activité Physique Adaptée se propose depuis une vingtaine d’années de résumer l’ensemble des activités physiques, voire artistiques, pour arriver à un remboursement.

L’Assurance Maladie n’en fait pas – à tort – une priorité. Aussi, les médecins hésitent à formaliser une prescription. Définir la "fiche de prescription" de cette thérapeutique essentielle sera le but de l’émission ci-dessous. L’invité est un acteur majeur du sujet. Le Professeur Gérard Saillant est mondialement connu pour avoir opéré, lorsqu’il était chef du service d’orthopédie de La Pitié, les plus grands sportifs de la planète. Il est toujours un des spécialistes les plus consultés pour son expertise. Mais il a aussi décidé de consacrer l’essentiel de son temps à ce nouveau combat : que l’exercice physique soit prescrit à la hauteur de son efficacité pour participer à une certaine forme de sauvetage en faisant bouger ses habitants.

