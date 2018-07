Sport et perte de poids : comment contrôler votre rythme cardiaque pour connaître vos limites ?

La fréquence cardiaque donne la vitesse à laquelle bat le cœur. Chez l'adulte en bonne santé, au repos, la fréquence cardiaque se situe entre 50 (sportif pratiquant l'endurance) et 80 pulsations par minute, mais s’élève en cas d’effort, de stress ou d’émotion où là, elle peut allégrement franchir la barrière des 100.

Paradoxalement, alors qu’on pourrait penser que ses besoins sont plus élevés, le cœur des grands sportifs est lent. 30 à 40 battements minutes pour un marathonien, moins de 60 pour quelqu’un qui pratique l’exercice physique plusieurs fois par semaine. Il s’agit, alors, de battements de grande efficacité, avec un muscle cardiaque qui se contracte à fond et joue son rôle de pompe avec puissance. L’économie de battement, tout en produisant une excellente circulation, permet de faire face à une demande brutale, très supérieure à la normale.

Le rythme cardiaque normal

Âge Rythme cardiaque normal Nouveau-né 140 plus ou moins 50 1 à 2 ans 110 plus ou moins 40 3 à 5 ans 105 plus ou moins 35 6 à 12 ans 95 plus ou moins 30 Adolescent et adulte 70 plus ou moins 10 Plus de 65 ans 65 plus ou moins 5

Comment calculer sa fréquence cardiaque maximale à l’effort ?

Attention, il s'agit d’une valeur théorique qui dépend de l'âge et de l’entraînement. En cas de traitement lourd, ou de problèmes de santé sérieux, il est indispensable de consulter un médecin. Le calcul est très simple : cette fréquence est égale à 220 moins l'âge. Par exemple, pour une personne de 50 ans, elle est de : 220 – 50 = 170.

Les différentes plages d’utilisation pour perdre du poids et/ou améliorer le fonctionnement de son cœur :

Pulsations par minute calculées en fonction du pourcentage de la fréquence cardiaque maximale à l’effort De 60 % à 70-75 % Zone dans laquelle les graisses sont le plus brûlées De 70 % à 80-85 % Zone d’optimisation du travail du cœur

Calculez vos fréquences cardiaques optimales :

Exemple Vos chiffres Âge 50 Fréquence maximale 220-50 = 170 pulsations par minute Zone de "brûlage" des graisses Entre 102 et 127 pulsations par minute Zone d’optimisation du travail du cœur Entre 119 et 144 pulsations par minutes

Prescrire enfin l’exercice physique

C’est une évidence de toutes les spécialités de la médecine : l’exercice physique peut être considéré comme un médicament universel gratuit, efficace, presque sans contre-indications et effets secondaires. C’est une évidence aussi : le message ne passe pas. Probablement en raison de la confusion sport / exercice physique qui perturbe la compréhension et limite les prescriptions. L’appellation Activité Physique Adaptée se propose depuis une vingtaine d’années de résumer l’ensemble des activités physiques, voire artistiques, pour arriver à un remboursement.

L’Assurance Maladie n’en fait pas – à tort – une priorité. Aussi, les médecins hésitent à formaliser une prescription. Définir la "fiche de prescription" de cette thérapeutique essentielle sera le but de l’émission ci-dessous. L’invité est un acteur majeur du sujet. Le Professeur Gérard Saillant est mondialement connu pour avoir opéré, lorsqu’il était chef du service d’orthopédie de La Pitié, les plus grands sportifs de la planète. Il est toujours un des spécialistes les plus consultés pour son expertise. Mais il a aussi décidé de consacrer l’essentiel de son temps à ce nouveau combat : que l’exercice physique soit prescrit à la hauteur de son efficacité pour participer à une certaine forme de sauvetage en faisant bouger ses habitants.

