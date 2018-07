Les Français dorment mal

"Qui dort dîne" ! Mais si l’on en croit une toute récente étude, les Français ne doivent pas bien se nourrir… car ils dorment peu et mal.

Ce phénomène est observée dans la plupart des pays occidentaux. Les spécialistes sont dubitatifs sur son origine, mais une chose est sure, cette privation de sommeil qui touche de plus en plus de personnes reflète l’impact des modes de vie et de travail.

Mais la quantité n’est pas tout. 3 Français sur 10 se plaignent d’un sommeil de mauvaise qualité , avec en trio gagnant : des insomnies, des apnées du sommeil et le syndrome des jambes sans repos. Mais ce qui inquiète plus les médecins, est que dans le pays qui affiche une consommation la plus importante de médicaments pour dormir, paradoxalement, ces troubles du sommeil ne sont pas pris en charge : seulement une personne sur 4 est soignée ! Il est vrai que les capacités de diagnostic et de prise en charge sont franchement insuffisantes en France.

On estime que les nuits de mauvaise qualité seraient responsables de 8% des absences au travai, mais aussi d’accidents ou de risque d’accidents. L’impact du troubles du sommeil sur la vie professionnelle est loin d’être anodin. Et c’est surtout le dynamisme et la concentration qui sont affectées.

En conclusion, c’est un peu le serpent qui se mord la queue : le travail et son rythme affectent le sommeil au même titre que les troubles du sommeil constituent une difficulté pour l’activité professionnelle.

Alors pour que l’engrenage cesse, n’hésitez pas à en parlez avec votre médecin, et surtout profitez de l’été pour appliquer quelques règles simples que vous rappellera Pourquoi Docteur.

Les troubles neurologiques du sommeil… Voici une émission très pratique qui concerne l’exercice de tous les médecins. Syndrome des jambes sans repos ; somnambules et terreurs nocturnes ; personnes âgées qui crient et tombent de leur lit ; hypersomnie, apnée du sommeil… Sans oublier deux sujets très médiatisés : l’influence des écrans, quels qu’ils soient, télé, ordinateur ou smartphone, sur la qualité du sommeil, et ce "syndrome de la tête qui explose " qui a fait la une des médias la semaine dernière. On est proche des questions que l’on vous pose tous les jours! Notre invitée est une grande spécialiste de ces troubles du sommeil méconnus mais répandus ! Isabelle Arnulf est en effet professeur et chef de service d’exploration des troubles du sommeil, à la Pitié-Salpêtrière à Paris.

