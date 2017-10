Trop de pression

« Un début de cours trop tôt met plus de pression sur le processus de sommeil, et augmente le nombre de symptômes mentaux, alors qu’un début plus tardif semble être un facteur de protection important pour les adolescents », résume Jack Peltz.

Maintenir une heure de coucher régulière, dormir entre 8 et 10 heures, limiter la caféine, éteindre la télévision, les téléphones et les jeux vidéo avant d’aller se coucher… Ces efforts bénéficient tous à la qualité du sommeil et à la santé mentale, mais ne suffisent donc pas à limiter le risque au maximum.

Ce serait simplement la pression du lever et de l’horaire qui favoriseraient ces symptômes. L’Académie américaine de pédiatrie recommande d’ailleurs aux écoles de commencer à 8h30, et pas plus tôt. Bon courage pour ceux qui fréquentent des écoles qui ne la respectent pas !