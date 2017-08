Un rêve d’apprentissage

L’étude apporte un second enseignement : il n’est pas possible d’apprendre à n’importe quel moment du sommeil. C’est pendant les phases de sommeil paradoxal (ou REM en anglais) que le cerveau est le plus réceptif.

Cet état porte bien son nom : alors que le corps est totalement relâché et semble être profondément endormi, le cerveau montre des signes d’activité comparables à ceux observés pendant les phases d’éveil. Les yeux effectuent des mouvements rapides derrière les paupières fermées. Le cerveau reçoit des informations sensorielles, mais provenant de l’intérieur : c’est le moment des rêves.

À l’inverse, pendant l’autre type de sommeil, le sommeil lent, l’apprentissage ne fonctionne pas. Mais entre les deux, des états un peu hybrides permettent d’apprendre. Un autre résultat intéressant, qui pousse les chercheurs à émettre l’hypothèse selon laquelle le véritable déterminant de cette capacité n’est pas l’état d’activité du cerveau, mais son état chimique. Une hypothèse qu’il faudra vérifier par des tests sur l’animal.

Des intuitions, peu de certitudes

En résumé, les chercheurs de l’ENS ont validé le principe selon lequel il est possible de dormir et d’apprendre en même temps. Mais jusqu’où peut-on aller ? Est-il possible de profiter de son sommeil pour apprendre une nouvelle langue ?

Cela semble malheureusement peu probable, dans l’état actuel des connaissances. « À mon avis, les capacités d’apprentissage se limitent à la mémoire implicite », estime le Dr Andrillon. Il serait alors impossible de stocker et de restituer des informations comme on l’entend au sens premier du terme : savoir traduire « cerveau » par « brain » en anglais, par exemple.

Il serait en revanche possible de travailler l’intuition. Pour l’apprentissage d’une nouvelle langue, l’utilisation des capacités du cerveau dormant pourrait alors apporter une sorte d’intuition, de facilité à l’apprentissage concret.

La nuit, on se repose

Mais est-ce vraiment rentable ? « Il faut se demander si le jeu en vaut la chandelle, souligne Thomas Andrillon. Ce type d’apprentissage implique des problèmes de confiance au moment de la restitution des connaissances. Il a aussi des conséquences sur la qualité du sommeil. » En faisant écouter des sons pendant le sommeil, les chercheurs stimulent en effet des zones du cerveau associées à l’écoute. Ce qui peut avoir des effets délétères le lendemain, ou à plus long terme.

« La recherche n’a pas le recul nécessaire pour juger de cet impact, estime le neuroscientifique. Et le sommeil est quelque chose d’essentiel, et de très fragile. » Il faudra donc se passer (pour l’instant !) de l’envie de rentabiliser son sommeil. Mais savoir qu’il est possible d’apprendre en dormant est une avancée en soi !