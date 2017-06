Insomnie

Étudier les éléphants pour comprendre le sommeil humain

Des découvertes sur le sommeil des éléphants pourraient aider à comprendre, et donc peut-être traiter, l’insomnie chez l’homme.

Avez-vous déjà vu un éléphant dormir ? Se repose-t-il debout, allongé ? Dort-il la nuit, et combien de temps ? Des réponses ont déjà été apportées par des études sur le plus gros animal terrestre, mais ne concernaient que des animaux en captivité.

Pour mieux appréhender la nature du sommeil éléphantin, des chercheurs du Botswana et d’Afrique du Sud l’ont analysé dans des conditions sauvages. Et les résultats qu’ils ont obtenus, publiés dans la revue PLOS One, sont étonnants.

Ils ont remarqué que la durée de sommeil moyenne pour un éléphant est d’environ deux heures seulement. C’est moins que ce qui avait été observé en captivité, et c’est le temps le plus court observé chez des mammifères, rappelle Alexandra Gros, post-doctorante à l’université d’Edimbourg, qui a rédigé un commentaire dans le Journal du CNRS.





46 heures sans sommeil

Pour recueillir ces données, les scientifiques de l’université du Witwatersrand (Afrique du Sud) ont suivi deux éléphantes du parc national de Chobe (Botswana), pendant 35 jours. Grâce à des capteurs de mouvements sur leur trompe – que les animaux posent sur le sol pendant leurs périodes de repos –, d’un système de localisation GPS et d’un gyroscope – pour détecter la position allongée ou debout –, ils ont pu étudier l’alternance entre les périodes d’activité et de sommeil, et certains détails associés.

Ils ont par exemple pu remarquer qu’en plus d’une durée quotidienne de sommeil très courte, les éléphants pouvaient rester éveillés pendant plus de 46 heures, de manière répétée. Ces périodes de veille correspondent à la présence dans l’environnement d’un prédateur ou d’activités humaines importantes et, globalement, de périodes d’activité intense. Et, étonnamment, après cette longue veille, les deux femelles ne semblaient pas avoir besoin de récupérer.