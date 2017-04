Neurologie

Sommeil : des chercheurs ont découvert l'origine des rêves

Les régions cérébrales impliquées dans la formation des rêves ont été identifiées. en fonction de l'activité cérébrale, il est possible de deviner ce que contiennent les rêves.

Le monde mystérieux des rêves se dévoile. Les neuroscientifiques peuvent désormais déterminer les moments où nous rêvons, deviner de quoi sont faits nos songes et quelles sont les zones cérébrales activées. Cette prouesse a été réalisée par une équipe de recherche internationale. Elle décrit ses travaux dans Nature Neurosciences.

« Cette étude a été réalisée pour identifier les zones du cerveau impliquées dans la formation des rêves, explique le Dr Francesca Siclari de l’université de Lausanne (Suisse), l’une des responsables de ces travaux. Nous avons également été en mesure d’identifier les régions correspondant aux contenus des rêves comme la perception de visage, de lieux ou de discours ».



Les songes naissent à l'arrière de la tête

Pour y parvenir, les chercheurs ont étudié le sommeil de 46 volontaires ayant accepté de passer une nuit à l’Institut du sommeil de l’université de Wisconsin (Etats-Unis). Leur activité cérébrale a été enregistrée grâce à 236 électrodes placées sur leur crâne et leur visage. Et pour savoir si les participants rêvaient, une sonnerie les réveillait au milieu de la nuit.

Les neuroscientifiques ont alors découvert qu’au moment du sommeil paradoxal (le moment privilégié pour rêver) et le sommeil non paradoxal (correspondant au phase d’ endormissent, de sommeil léger et profond), les dormeurs rapportent avoir rêvé. Des songes qui se formeraient à l’arrière du cerveau. Cette zone impliquée dans l'intégration des sens serait la seule à être activée à ce moment là.