La crise d'angoisse, ou l'attaque de panique, se caractérise par une anxiété soudaine est insupportable accompagné le plus souvent par de difficultés à respirer ou d’un sentiment de mort imminente. Quelles sont les solutions naturelles pour prévenir la crise, et diminuer son intensité lorsqu'elle survient ?

Prévenir l'angoisse de façon naturelle

La phytothérapie a l'avantage d'avoir moins d'effets secondaires que les médicaments même si elle agit plus lentement (il faut compter entre 15 jours et un mois de traitement au minimum). La rhodiole, l'aubépine, la mélisse, la valériane et la passiflore atténuent le niveau d'anxiété générale, les palpitations et la peur de mourir.

Une bonne gestion de son angoisse passe aussi par une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes, légumes secs, céréales, mais aussi des fruits de mer, des algues, du chocolat noir ou des noix pour leur apport en magnésium. On peut compléter avec des probiotiques naturels grâce aux aliments fermentés comme le yaourt, le kéfir, le fromage, ou la choucroute par exemple.

De façon générale, il est préférable d'éviter les excitants comme le café, le tabac ou l'alcool et de favoriser une activité physique régulière.

Agir au moment de la crise

La première des choses à faire lorsque l'on sent une crise d'angoisse monter, c'est de s'extraire de son environnement. Le fait de changer d'endroit permet déjà de diminuer le niveau d'anxiété. En complément, plusieurs méthodes naturelles peuvent être efficaces :

• L’homéopathie : 3 granulés d'argentum napellus 15 à 30 CH au moment de la crise (n'hésitez pas à consulter un homéopathe pour un traitement personnalisé);

• Les exercices de respiration abdominale, ou de cohérence cardiaque qui permettent de synchroniser sa respiration (disponible sur Internet ou applications);

• Les fleurs de Bach, surtout en cas de peur de sensation de mort imminente;

• Écouter de la musique relaxante, visualiser un moment positif de sa vie, marcher ou parler avec une personne de confiance pour se distraire de l'angoisse;

• Faire une séance de méditation en pleine conscience, de sophrologie ou d’hypnose pour se recentrer dans le moment présent;

• Lire un livre, dormir, s'étirer, manger un fruit ou un aliment sain pour répondre à ses besoins;

• Faire une activité manuelle comme le tricot, le coloriage, ou la peinture par exemple.

Si malgré tout cela vous n'arrivez pas à gérer votre angoisse, n'hésitez pas à consulter un psychiatre pour envisager une psychothérapie et un traitement médicamenteux si nécessaire.