Bon pour le coeur, bon pour la peau, bon contre la surdité, le vin rouge serait très bénéfique pour l’organisme. Lorsqu’il est consommé avec modération évidemment. Depuis de nombreuses années, les scientifiques s’intéressent aux vertus de ce breuvage. Tous ne s’accordent pas sur ses bienfaits. Mais une nouvelle étude, parue dans Science Daily, montre une nouvelle fois que le vin rouge peut être bon pour la santé, en particulier pour le coeur. Des anti-oxydants présents dans la boisson aideraient à lutter contre les maladies cardio-vasculaires.

Deux antioxydants bons pour le coeur

La recherche a été menée au sein de l’Université de Louisiane, aux Etats-Unis. Dans le traitement des maladies cardiovasculaires, la technique la plus utilisée est l’angioplastie, une technique qui permet de modifier un vaisseau sanguin. Souvent, les médecins insèrent un stent dans le vaisseau pour le consolider. Or, cet outil libère des agents chimiothérapeutiques qui peuvent s’avérer toxiques. Les scientifiques américains travaillent sur un nouveau stent qui libère, lui, des antioxydants présents dans le vin : le resvératrol et la quercétine. Diffusés petit à petit sur une longue durée, ils permettent d’éviter la coagulation et l’inflammation. Cette technique permet d’empêcher une nouvelle obstruction des vaisseaux sanguins.

Les scientifiques développent en ce moment un système de ballon avec les mêmes anti-oxydants pour traiter les maladies artérielles périphériques. Ces maladies sont en effet difficilement traitables avec les angioplasties classiques.

La nécessité de boire avec modération

Pour profiter des bienfaits du vin rouge, il ne faut pas dépasser deux verres par jour. Surtout, cette consommation, pour être bénéfique, doit s’intégrer dans un mode de vin sain: un régime alimentaire équilibré, de l’exercice physique, un sommeil de bonne qualité, ne pas fumer, etc. Pas question de boire en quantité démesurée et de négliger ces autres aspects, sinon le vin rouge perd tous ses bienfaits !