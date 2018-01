Hystérectomie

Les maladies cardiovasculaires augmentent chez les femmes lorsqu’on leur retire l’utérus

L’hystérectomie, la chirurgie qui vise à retirer l’utérus, est responsable d’une augmentation du risque cardiovasculaire et ceci, même quand elle est associé au respect des ovaires et à leur fonction hormonale. Le risque est encore majoré si l’utérus est retiré avant 35 ans.

Les chercheurs de la Mayo Clinic montrent que l'hystérectomie, le retrait de l’utérus, quelle qu’en soit la cause, et même si les ovaires sont conservés, est associée à un risque accru de plusieurs maladies cardiovasculaires et métaboliques. Les résultats sont publiés dans la revue Menopause.

Une augmentation des risques cardiovasculaires

L'étude montre que les femmes ayant subi une hystérectomie sans retrait ovarien ont un risque augmenté de 14% d'anomalies du cholestérol, de 13% du risque d'hypertension artérielle, de 18% du risque d'obésité et de 33% du risque de maladie coronarienne.

De plus, les femmes de moins de 35 ans avaient 4,6 fois plus de risques d'insuffisance cardiaque congestive et 2,5 fois plus de risque de maladie coronarienne.

« L'hystérectomie est la deuxième intervention chirurgicale la plus courante en gynécologie, et la plupart sont réalisées pour des raisons bénignes, car les médecins pensent que cette chirurgie n’a que des risques minimes à long terme », explique le Dr Laughlin-Tommaso.

Un large registre de femmes bien suivies

Les femmes de cette étude ont été identifiées à l'aide du « Rochester Epidemiology Project », une base de données médicale qui comprend les dossiers médicaux complets des patients hospitalisés et ambulatoires de tous les centres de soins médicaux du comté d'Olmsted, au Minnesota.

Les chercheurs ont identifié 2094 femmes résidentes du comté d'Olmsted qui ont eu une hystérectomie avec conservation ovarienne pour maladie bénigne. Chaque femme était comparée à une femme résidant dans le même comté et qui n'avait pas eu d'hystérectomie ou d'ablation de l'ovaire.

Les données les plus fiables

« Ce sont les meilleures données à ce jour qui montre les femmes qui ont eu une hystérectomie ont un risque de maladie à long terme - même lorsque les deux ovaires sont conservés », explique Shannon Laughlin-Tommaso, M.D., auteur de l'étude et Mayo Clinic OB-GYN. « Alors que les femmes sont de plus en plus conscientes que l'ablation des ovaires présente des risques pour la santé, cette étude suggère que « l'hystérectomie inter-annexielle », c’est-à-dire sans toucher aux ovaires comporte également des risques, en particulier pour les femmes qui subissent une hystérectomie avant l'âge de 35 ans ».

« Avec les résultats de cette étude, nous encourageons les médecins à envisager systématiquement les alternatives non chirurgicales pour le traitement des fibromes, de l'endométriose et du prolapsus, qui sont les principales causes de l'hystérectomie ».