Avaler un petit smoothie pour attaque la journée en forme... C'est tentant... Des chercheurs qui viennent de jeter ce pavé dans la mare de louanges que provoquait les smoothies, car ces boissons glacées contiennent l'équivalent en sucre de quatre à six oranges ou d’un verre de coca-cola, ce qui est beaucoup trop pour une bonne santé si on en consomme plusieurs…

Vos questions, les réponses du Dr Jean-François Lemoine

Quelle est la composition d’un « smoothie » ?

JFL : Pour éviter le Franglais, on pourrait plutôt parler de jus de fruits glacés. Parce que ce n’est que cela, les smoothies : Des légumes ou des fruits, mixés parfois avec des jus de fruit, et toujours avec de la glace pilée ou du yaourt glacé. C'est donc un jus de fruit « frappé »… Mais les anglophones préfèrent le terme « smooth » qui veut dire onctueux.

Jusqu’ici, rien qui soit en contradiction avec ce que les médecins répètent sans relâche : Il faut consommer au moins 5 fruits et légumes par jour et des laitages. On est donc en plein dans le produit idéal ?

JFL : C’est vrai que ces produits semblaient tellement parfaits qu’ils ont envahis les rayons des supermarchés et que de petites boutiques commencent à fleurir un peu partout. Malheureusement, Barry Popkin, qui est professeur du département de nutrition de l’université de Caroline du Nord, calme les ardeurs des vendeurs et des amateurs.

Je le cite : « Dans à peu près tous les pays, explique le chercheur, les consommateurs ont commencé à remplacer les sodas par des boissons à base de jus de fruit, « des smoothies » qu’ils considèrent à tort comme bons pour la santé. Fin de citation.

Pourtant les médecins ont suffisamment répétés que boire des sodas sucrés était une aberration… L’idéal reste sans doute de manger de vrais fruits ?

JFL : Attention, consommer beaucoup de fruit pour se mettre au régime est aussi une aberration. Parce que les fruits contiennent beaucoup de sucre ! Et qu’il ne faut pas trop en manger.

Or les smoothies apportent une quantité importante de fructose : l’équivalent en sucre de quatre à six oranges ou d’un verre de coca-cola. On en revient alors à la case départ

De plus la consommation devient vite excessive puisque le produit est réputé être sain. Dans notre monde plein d’interdits les gens ont eu envie d’en profiter. Trop. Enfin, les smoothies ne calment pas la faim comme pourrait le faire, par exemple, un jus d’orange ; c’est pourquoi on en consomme encore plus.

Il y a une différence entre le sucre des fruits et le sucré « raffiné » ?

JFL : Le corps ne fait pas vraiment la différence. L’ennemi c’est le sucre. Et là on n’est plus dans le politiquement correct mais dans la principale cause du diabète, une épidémie silencieuse beaucoup plus terrible qu’on ne le pense à l’échelle mondiale??

Mais un smoothie par jour, où est le problème ?

JFL : Un par jour ? Aucun !