Pourquoi vos problèmes d’érection peuvent vous sauver la vie

L'ESSENTIEL Les troubles de l'érection sont fréquents après 40 ans.

La dysfonction érectile est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète et de démence.

Le sport, une alimentation équilibrée, l'arrêt du tabac et un bon contrôle de la glycémie restent les mesures les plus efficaces contre les troubles de l’érection.

Les troubles de l’érection touchent une grande partie des hommes après 40 ans. Or, plus qu’un simple trouble de la vie sexuelle, ils pourraient en réalité constituer un signal d'alerte majeur pour la santé globale. De plus en plus d'études montrent en effet que la dysfonction érectile est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète et même de démence, selon des chercheurs interrogés par la BBC. Un constat qui pousse les experts à encourager un dépistage plus systématique.

L’érection : un marqueur du cœur, du cerveau et du diabète

Sur le plan biologique, l'érection dépend d'un afflux sanguin dans les corps caverneux du pénis. Or, le stress, certaines maladies hormonales ou encore des troubles psychologiques peuvent perturber ce mécanisme. Pour le sexologue Emmanuele Jannini, de l'Université de Rome Tor Vergata, la dysfonction érectile représente un véritable "signal d'alarme précoce" de problèmes de santé sous-jacents.

Les chercheurs se sont intéressés tout particulièrement au lien entre trouble de l’érection et maladies cardiovasculaires. Les artères du pénis étant parmi les plus fines de l'organisme, elles peuvent être les premières à subir les effets de l'athérosclérose, ce durcissement des vaisseaux sanguins qui favorise infarctus et accident vasculaire cérébral (AVC). Une analyse portant sur plus de 150.000 personnes a ainsi montré que les hommes souffrant de dysfonction érectile présentaient un risque accru de 59 % de maladie coronarienne et de 34 % d’AVC. "Une bonne érection constitue un bon indicateur de la santé des vaisseaux sanguins", souligne Michael Carroll, spécialiste des sciences de la reproduction à la Manchester Metropolitan University.

Ce n’est pas tout : des travaux menés à Taïwan suggèrent aussi un lien avec le déclin cognitif. Les hommes diagnostiqués avec une dysfonction érectile avaient en effet un risque de démence supérieur de 68 % sur sept ans. Le diabète constitue également un autre facteur majeur : selon Bogdan Vlacho, de l'Institut de recherche Sant Pau de Barcelone, "les hommes atteints de diabète de type 2 ont environ trois fois plus de risques de développer une dysfonction érectile que ceux qui ne souffrent pas de cette maladie".

Traiter ses problèmes d’érection pour traiter le reste

Malgré les risques, de nombreux patients n'osent pas consulter. Une enquête de la Urology Foundation, au Royaume-Uni, révèle que plus de la moitié des hommes concernés évitent de demander de l'aide par gêne ou anxiété. Pourtant, consulter permet non seulement de traiter le symptôme, mais aussi de rechercher un début d’hypertension, de diabète ou encore de maladie cardiovasculaire. Et ce, d'autant plus que traiter ses problèmes d’érection permettrait aussi de traiter le reste : des médicaments comme le Viagra peuvent améliorer les érections, mais ils auraient également de potentiels bénéfices sur la santé cardiovasculaire et le risque d'Alzheimer, selon certaines recherches.

Les experts rappellent enfin que la prévention reste "la clé" : l'activité physique, une alimentation équilibrée, l'arrêt du tabac et un bon contrôle de la glycémie sont les mesures les plus efficaces pour conjurer les problèmes d'impuissance.