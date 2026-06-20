Le mal des transports existait bien avant les temps modernes

L'ESSENTIEL L'historien Alun Withey a analysé de nombreux récits datant des XVIIe et XVIIIe siècles, principalement des lettres, des journaux intimes et des textes médicaux.

Les personnes ayant voyagé dans des diligences décrivent des conditions de voyage très difficiles.

L’historien a trouvé des témoignages de mal des transports, avec pour principaux symptômes des nausées, des évanouissements et des malaises.

“Quand on pense aux diligences, on s’en fait une image romantique, inspirée des séries télévisées historiques, explique dans un communiqué l'historien Alun Withey, de l'Université d'Exeter, en Angleterre. Mais en réalité, voyager en diligence était souvent désagréable et physiquement inconfortable.”

Le voyage en diligence, une agression pour le corps et les sens

Le Dr Alun Withey a donc voulu enquêter : les voyageurs d’antan étaient-ils sujets au mal des transports ? Pour répondre à cette question, il s’est plongé dans les écrits anciens. Le fruit de ses recherches vient d’être publié dans la revue Social History of Medicine.

Les diligences ont été utilisées entre le XVIIe et le XIXe siècle pour se déplacer, soit en tant que transports publics, soit par des privés. Ce sont généralement des structures en bois, avec des roues, tractées par des chevaux.

“Les voyages en diligence se sont développés tout au long du XVIIIe siècle, permettant à un plus grand nombre de personnes de voyager plus souvent et sur de plus longues distances, détaille le Dr Alun Withey. Pour beaucoup, toutefois, il ne s’agissait pas d’une douce promenade (...). C’était une descente cahoteuse et mouvementée sur des chemins et des routes accidentés et sinueux.”

Pour comprendre le ressenti des voyageurs, l’historien a donc parcouru les récits d’antan. Il s’agissait principalement de lettres, de journaux intimes et de textes médicaux écrits aux XVIIe et XVIIIe siècles.

“Les passagers passaient de longues heures entassés dans une atmosphère suffocante, supportant la transpiration, la toux et les flatulences des autres passagers, ainsi que leurs bavardages incessants, développe le Dr Alun Withey. Dans ses pires moments, le voyage en diligence représentait une véritable agression pour le corps et les sens.”

Des témoignages du mal des transports dès le XVIIe siècle

Sans surprise dans de telles conditions, l’historien a effectivement trouvé des récits de mal des transports dans les témoignages d’époque. Celui du philosophe anglais John Locke est particulièrement parlant. Dans une lettre à son père datée de 1656, il décrit un voyage de six jours passé avec six passagers. Entassés, secoués par la route, il explique avoir eu la nausée durant son voyage. Le physicien et chimiste Robert Boyle témoignait lui, en 1686, d’”évanouissements, voire de malaises, dus à la promiscuité”.

Nausées, évanouissements et malaises font bien partie des symptômes du mal des transports, aussi appelé cinétose. Mais il y a plusieurs autres manifestations selon l’Assurance maladie, différentes d’une personne à l’autre : sensation d’inconfort dans le ventre, salivation importante, pâleur, sueurs froides, maux de tête, vertiges, fatigue et accélération de la respiration.

“Comme le révèlent les récits et les lettres d'anciens voyageurs, différents aspects du voyage en diligence étaient susceptibles de provoquer un malaise à la fois physique et psychologique, conclut le Dr Alun Withey. L’atmosphère à l’intérieur du véhicule, la chaleur ou le froid, ainsi que les odeurs qui y régnaient affectaient fortement le vécu des passagers. Les corps entassés, malodorants et "mijotant" donnaient la nausée aux autres passagers, aggravant ainsi l'expérience déjà complexe du voyage.”