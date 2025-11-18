Sport de haut niveau : les performances ont une limite

L'ESSENTIEL Il existe une limite physiologique aux performances des athlètes de haut niveau.

À long terme, ceux-ci ne peuvent pas dépasser plus de 2,4 fois leur métabolisme de base.

Au-delà de ce seuil, l'organisme ne parvient pas à maintenir l'énergie et la masse musculaire risque de diminuer.

Même les plus grands athlètes ont des limites. Dans la revue Cell, des chercheurs expliquent avoir décrypté le "plafond métabolique" : un seuil au-delà duquel, malgré l’entraînement, un sportif de haut niveau ne peut pas aller. "Tout être vivant possède un plafond métabolique, mais la question est de savoir exactement quelle est cette valeur et ce qui la limite", précise Andrew Best, anthropologue au Massachusetts College of Liberal Arts et auteur principal de l’étude.

Une étude réalisée avec des cyclistes, des ultra-marathoniens et des triathlètes

Pour le comprendre, le chercheur et son équipe ont suivi 14 ultra-marathoniens, cyclistes et triathlètes lors de compétitions et de périodes d'entraînement. Ils ont cherché à déterminer leur plafond métabolique soit la limite des calories qu'une personne peut brûler de façon soutenue. "Des études antérieures suggéraient que l'on pouvait atteindre jusqu'à 10 fois son métabolisme basal, soit la quantité minimale d'énergie nécessaire au repos, mais seulement pendant des périodes courtes et intenses", précisent-ils.

Les scientifiques ont réalisé une expérience pour évaluer ce seuil : les participants ont consommé de l'eau enrichie en deutérium et en oxygène-18, puis les chercheurs ont mesuré la vitesse d'élimination de ces éléments par l’urine. Cela leur a permis de déterminer la quantité de dioxyde de carbone expirée par les athlètes et donc d’estimer leur dépense calorique totale.

Endurance : quel est le seuil maximal d'effort pour les sportifs ?

"Lors d'épreuves d'endurance de plusieurs jours, plusieurs athlètes ont temporairement atteint des niveaux de dépense énergétique six à sept fois supérieurs à leur métabolisme basal (MB), soit environ 7.000 à 8.000 calories par jour", indiquent-ils. Mais lorsqu’ils pris en compte des périodes plus longues, les chercheurs ont remarqué que la dépense calorique moyenne retombait au seuil d’environ 2,4 fois le métabolisme basal. "Cette tendance démontre que même les athlètes les plus entraînés finissent par atteindre une limite métabolique, et qu'il est extrêmement difficile de maintenir un niveau d'énergie supérieur à cette limite", développent-ils. Andrew Best ajoute qu’à long terme, le corps commence à dégrader les tissus et la masse musculaire diminue.

Que les sportifs se rassurent, cette limite est rarement atteinte. "Pour la plupart d'entre nous, ce plafond métabolique restera inatteignable, complète le chercheur. Il faut courir en moyenne 18 kilomètres par jour pendant un an pour atteindre 2,5 fois son métabolisme basal. La plupart des gens, moi y compris, se blesseraient avant même d'atteindre une quelconque limite énergétique."