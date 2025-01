Le calcium, un bouclier contre le cancer colorectal ?

L'ESSENTIEL Selon une étude, chaque apport supplémentaire de 300 mg de calcium par jour (l’équivalent d’un verre de lait) réduit le risque de cancer colorectal de 17 %.

Cela pourrait s’expliquer par la capacité du calcium à lier les acides biliaires dans l’intestin, réduisant ainsi l’exposition du côlon à des substances potentiellement cancérogènes.

L’étude montre aussi que les individus prédisposés à consommer davantage de lait grâce à des variantes génétiques voient leur risque réduit de 40 % pour chaque 200 grammes de lait consommé quotidiennement.

Avec près de deux millions de nouveaux cas par an dans le monde, le cancer colorectal occupe la troisième place des cancers les plus fréquents. Bien que sa prévalence soit plus élevée dans les pays à haut revenu, elle augmente rapidement dans les régions plus modestes. Or, on sait que les facteurs alimentaires, souvent modifiables, sont cruciaux dans l’apparition et le développement de cette maladie. Parmi eux, le calcium pourrait notamment jouer un rôle préventif non négligeable, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Communications.

Le rôle protecteur du calcium sur le cancer colorectal

Pour parvenir à ce constat, les chercheurs de l’Université d’Oxford (Royaume-Uni) ont analysé les données de 542.778 femmes britanniques pendant plus de 16 ans, identifiant 12.251 cas de cancer colorectal. Leur conclusion est sans appel : chaque apport supplémentaire de 300 mg de calcium par jour (l’équivalent d’un verre de lait) réduit le risque de cancer colorectal de 17 %.

Cette protection pourrait s’expliquer par la capacité du calcium à lier les acides biliaires dans l’intestin, réduisant ainsi l’exposition du côlon à des substances potentiellement cancérogènes. De plus, les produits laitiers tels que le lait, le yaourt et d’autres aliments riches en calcium semblent jouer un rôle similaire, peut-on lire dans un communiqué.

Des prédispositions génétiques et des habitudes alimentaires

L’étude a également exploré des aspects génétiques : elle montre que les individus prédisposés à consommer davantage de lait grâce à des variantes génétiques voient leur risque réduit de 40 % pour chaque 200 grammes de lait consommé quotidiennement. Cette corrélation renforce l’hypothèse selon laquelle le calcium est le principal acteur derrière cet effet protecteur.

Au-delà du calcium, l’étude souligne l’importance d’une alimentation riche en fibres et en fruits. Par exemple, consommer 20 grammes de grains complets par jour diminue la probabilité de cancer colorectal de 10 %, tout comme une portion quotidienne de fruits, de légumes-feuilles ou encore de vitamine C.

Enfin, les chercheurs pointent le rôle cancérogène de la consommation d’alcool et de viande rouge ou transformée, déjà établi par d’autres études ici et là. Ils rappellent ainsi que le risque de cancer colorectal augmente respectivement de 15 % pour chaque 20 grammes d'alcool consommé par jour (environ deux verres), et de 8 % pour chaque 30 grammes de viande supplémentaires (une tranche de bacon).