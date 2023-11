Cancer colorectal : ces deux aliments courants augmentent vos risques

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude confirme que la consommation d'alcool et de pain blanc augmente le risque de développer un cancer colorectal.

Les chercheurs ont également découvert que l'apport en calcium, en magnésium, en phosphore, en manganèse et en fibres aident à prévenir la maladie.

L'équipe estime que des recommandations alimentaires spécifiques pourraient aider à lutter contre le cancer colorectal.

Le cancer colorectal est l'un des cancers les plus fréquents dans le monde. Selon les statistiques, il est le 3e cancer le plus fréquent chez les hommes après ceux de la prostate et du poumon, et le second chez les femmes après celui du sein. Il est donc essentiel de mieux comprendre les facteurs de risque de cette maladie pour tenter de la prévenir.

Des travaux, menés par des chercheurs de Zhejiang University School of Medicine, ont identifié deux aliments courants liés à un risque accru de développer des tumeurs malignes au niveau de la muqueuse du côlon ou du rectum.

Cancer colorectal : attention au pain blanc et à l'alcool

Pour identifier les facteurs de risque du cancer colorectal, les chercheurs chinois ont analysé les dossiers médicaux et les habitudes alimentaires de plus de 110.000 participants de la UK Biobank, une grande étude réalisée au Royaume-Uni depuis des années. Parmi les volontaires dont les données ont été reprises, environ 842 ont développé des cancers du côlon et 359 ont eu des cancers du rectum au cours d'un suivi moyen de 12,8 ans. L'âge moyen de ces patients était de 55,87 ans, et environ 45 % étaient des hommes.

Parmi 139 aliments passés au crible, la méta-analyse a révélé que l'augmentation de la consommation quotidienne d'alcool et de pain blanc était associée à un risque plus élevé de cancer colorectal. En revanche, les personnes suivant un régime riche en fibres alimentaires (lentilles, pruneau, artichaut...), en calcium (produits laitiers), en magnésium (cacao, graines de tournesol, amandes...), en phosphore (abats, chocolat...), en manganèse (moules, noisettes, flocon d'avoine...) et en glucides présentaient un risque moindre de développer la maladie.

L'alimentation est la clé pour prévenir le cancer du côlon et du rectum ?

"Notre étude confirme l'association positive décrite précédemment entre l'alcool et le risque de cancer colorectal", expliquent les chercheurs dans leur article paru dans la revue Nutriments le 16 novembre. Ils ajoutent ensuite : "Nous avons également constaté que l'apport alimentaire en calcium, en magnésium, en phosphore, en manganèse et en fibres était associé à une réduction du risque du cancer colorectal, tandis que l'apport en pain blanc était associé à une augmentation du risque de cancer colorectal, quel que soit le patrimoine génétique."

Ainsi pour les chercheurs, leur étude corrobore que l'éducation et les mesures alimentaires pourraient aider à prévenir le cancer colorectal. Ils reconnaissent toutefois que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer leurs conclusions et établir des recommandations spécifiques pour réduire les risques de développer la pathologie.