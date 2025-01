Boire votre café à ce moment de la journée protège davantage votre cœur

L'ESSENTIEL Les personnes qui boivent du café le matin ont un risque plus faible de mourir de maladies cardiovasculaires.

Elles ont aussi un risque moindre de décès toutes causes confondues.

Une des hypothèses est que le café du matin serait plus bénéfique car il ne perturbe pas le sommeil.

De très nombreuses études ont mis en lumière les bienfaits du café sur la santé, notamment du cœur. Néanmoins, toutes les tasses prises au cours de la journée ne se valent pas, selon des travaux menés par l’université Tulane (USA).

En effet, le café du matin réduirait davantage les risques de maladies cardiovasculaires et de décès. Cette conclusion a été détaillée dans la revue European Heart Journal.

Café : le moment de la consommation a son importance

Pour déterminer précisément si le moment de la journée où le café est bu a un impact sur la santé cardiaque, les chercheurs ont repris les dossiers de 40.725 adultes ayant participé à l'Enquête nationale américaine sur la santé et la nutrition menée entre 1999 et 2018. Ces volontaires étaient interrogés sur toute la nourriture et les boissons qu'ils consommaient au moins une journée. 1.463 personnes ont par ailleurs rempli un journal détaillé sur leur alimentation pendant une semaine complète.

Environ 36 % des participants étaient des adeptes du café du matin (elles buvaient principalement du café avant 12h), 16 % en buvaient tout au long de la journée (matin, après-midi et soir) et 48 % n’en prenaient pas du tout.

Des analyses plus approfondies des données recueillies et du registre des décès montrent que les buveurs matinaux de café étaient 16 % moins susceptibles de mourir quel que soit la cause que les non-consommateurs du nectar noir. Ils sont aussi 31 % moins susceptibles de décéder d'une maladie cardiovasculaire. Les personnes qui prennent du café toute la journée n’affichaient pas de bénéfice particulier par rapport aux non-consommateurs.

De plus, les partisans de café du matin présentaient des risques plus faibles, qu'ils soient des buveurs modérés (deux à trois tasses) ou gros buveurs (plus de trois tasses). Les personnes qui buvaient une seule tasse au cours de la matinée enregistraient une diminution plus faible du risque.

Café en journée : la santé impactée à cause de ses effets sur le sommeil

"Nos résultats indiquent que ce n'est pas seulement le fait que vous buviez du café ou la quantité que vous buvez, mais l'heure de la journée où vous buvez du café qui est importante", explique Dr Lu Qi dans un communiqué. "Nous ne donnons généralement pas de conseils sur le timing dans nos conseils diététiques, mais peut-être devrions-nous y penser à l'avenir."

La recherche n’explique pas l’effet observé. Toutefois, l’auteur avance une hypothèse. "Une explication possible est que la consommation de café l'après-midi ou le soir peut perturber les rythmes circadiens et les niveaux d'hormones telles que la mélatonine. Ceci, à son tour, entraîne des changements dans les facteurs de risque cardiovasculaire tels que l'inflammation et la pression artérielle."