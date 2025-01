Névrome de Morton : quelle est cette maladie dont est atteinte la reine d'Espagne ?

L'ESSENTIEL Le névrome de Morton, dont souffre la reine d’Espagne, est une maladie qui touche les métatarses, soit les os longs du pied, principalement entre le troisième et le quatrième orteil.

Elle se manifeste par une sensation de picotement, une douleur aigüe, des décharges électriques, un engourdissement sous ou entre les orteils.

Dans le cas de Letizia Ortiz, les infiltrations ne font plus effet contre cette pathologie, elle va donc se faire opérer prochainement.

Une situation médicale compliquée qui a atteint ses limites. D’après plusieurs médias espagnols, dont Caras, la reine d'Espagne, Letizia Ortiz, présente une maladie, appelée le névrome de Morton, qui a affecté sa qualité de vie au cours des derniers mois. En effet, "lors de son récent voyage d'État aux Pays-Bas, elle a reçu des invités assise sur une chaise, alors que les autres personnes présentes restaient debout. Une scène similaire s'est produite à Palma de Majorque, où elle a dû quitter prématurément un événement officiel, laissant son mari, le roi Felipe VI, et la reine émérite Sofia seuls à la réception." En raison de ses douleurs chroniques, qui ont été jusqu’à présent atténuées par des infiltrations, elle va devoir subir une intervention chirurgicale, selon des sources proches de la famille royale.

Qu’est-ce que le névrome de Morton ?

Fréquente chez les femmes de plus de 50 ans, le névrome de Morton est un renflement, c’est-à-dire un épaississement nerveux causé par l’irritation des nerfs adjacents, qui résulte des impulsions du pied au sol lors de la marche. L’Hôpital Américain de Paris indique qu’il se situe le plus souvent entre le 3ème et 4ème métatarsien, à savoir les os longs du pied. Ce gonflement comprimant les nerfs provoque une sensation de picotement en dessous et/ou entre les orteils qui s'aggrave avec le temps. Le renflement "finit par se transformer en une douleur plus aigüe ou en une sensation de décharges électriques dans la plante de votre pied ou à la base de vos orteils. Un engourdissement des orteils peut également être ressenti". D’après l’établissement de santé, la douleur s’aggrave lorsque l’on marche, reste debout longtemps ou porte des chaussures serrées. Elle est réduite au moment où les chaussures sont enlevées et quand on frotte son pied.

Névrome de Morton : des techniques mini-invasives chirurgicales sans cicatrice sont proposées

Afin de traiter son névrome de Morton, les médecins ont recommandé une opération à Letizia Ortiz, qui souffre également de métatarsalgie chronique, une pathologie aggravant l'inconfort de ses pieds qui, selon les spécialistes, pourrait être liée au port constant de talons hauts. Plusieurs techniques sont proposées afin de venir à bout du renflement. À l’Hôpital Américain de Paris, "l'équipe pratique la cryochirurgie qui consiste à introduire simplement à travers la peau une aiguille spéciale au niveau du pied. À l’extrémité de l’aiguille va se former une boule de glace qui va détruire par le froid les tissus superflus afin de libérer le nerf". Dans le cas de cette intervention, dont la durée est d’environ 30 minutes, aucune cicatrice n’est laissée et visible.